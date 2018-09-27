Все сестры Хачатурян освобождены из-под ареста

Басманный суд Москвы в четверг, 27 сентября, удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста Ангелину, Марию и Крестину Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Суд предписал им ряд ограничений: подследственные обязаны жить в трех разных квартирах в Москве, находиться дома после 19.00, не должны пользоваться интернетом и телефоном за исключением общения со следователями. Кроме того, им запрещено общаться друг с другом.

Как передает корреспондент DW из Москвы, на заседание суда помимо журналистов пришли мать, брат, бабушка и друзья девушек. Когда их проводили по коридору, родственники и друзья выкрикивали им слова поддержки и аплодировали.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер пояснил DW, что избранная мера пресечения появилась в законодательстве только в этом году. И пока неясно, смогут ли девушки посещать учебные заведения, если им запрещено общаться со всеми, кроме следователя.

Ранее Следственный комитет попросил отпустить девушек под меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна 27 июля было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Всем сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд Москвы 2 августа заключил их под стражу.

Смотрите также:





Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

