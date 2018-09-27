Все сестры Хачатурян освобождены из-под ареста

Суд удовлетворил просьбу следствия. Ангелина, Мария и Крестина Хачатурян обязаны соблюдать ряд ограничений, в частности жить в трех разных квартирах.
Басманный суд Москвы в четверг, 27 сентября, удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста Ангелину, Марию и Крестину Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Суд предписал им ряд ограничений: подследственные обязаны жить в трех разных квартирах в Москве, находиться дома после 19.00, не должны пользоваться интернетом и телефоном за исключением общения со следователями. Кроме того, им запрещено общаться друг с другом.
Как передает корреспондент DW из Москвы, на заседание суда помимо журналистов пришли мать, брат, бабушка и друзья девушек. Когда их проводили по коридору, родственники и друзья выкрикивали им слова поддержки и аплодировали.
Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер пояснил DW, что избранная мера пресечения появилась в законодательстве только в этом году. И пока неясно, смогут ли девушки посещать учебные заведения, если им запрещено общаться со всеми, кроме следователя.
Ранее Следственный комитет попросил отпустить девушек под меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна 27 июля было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Всем сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд Москвы 2 августа заключил их под стражу.
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