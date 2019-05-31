Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?

Комментарий: Растущее недовольство в Москве становится вызовом для Кремля

Десятки тысяч человек вышли на московские улицы, власти реагируют жестко. Ведь речь уже давно идет не только о городских выборах, и это их тревожит и пугает. Не без оснований, считает Миодраг Шорич. (11.08.2019)