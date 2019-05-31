Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?

Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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