Все меньше беженцев перевозят свои семьи в Германию

Количество членов семей беженцев, которые переехали в Германию, значительно снизилось в последние два года. Если в первом квартале 2017 года визу для воссоединения с семьей получили около 17,3 тысячи выходцев из шести стран, откуда идет основной поток мигрантов, то в первом квартале 2019 года таковых было лишь 7,4 тысячи. Соответствующую статистику опубликовало в среду, 22 мая, министерство иностранных дел ФРГ.

Речь идет о самых близких родственниках беженцев - супругах, несовершеннолетних детях или родителях детей, которые прибыли в Германию в одиночку. Большая часть тех, кто приехал в Германию, чтобы воссоединиться с семьей, это выходцы из Сирии: согласно статистике, их было более 5 тысяч человек. За ними с большим отрывом следуют граждане Ирака, Ирана, Афганистана, Эритреи, Сомали и Йемена, притом Сомали добавилась к странам с основным потоком беженцев лишь в 2019 году.

Не только члены семей беженцев, но и супруги граждан Германии

По данным МИДа, в статистику входят не только члены семей беженцев, но также и супруги немецких граждан. Если же рассматривать данные по воссоединению семей у выходцев из других стран, то окажется, что беженцы составляют лишь малую часть от общего объема. Так, в первом квартале 2019 года было выдано около 28,8 тысяч виз с целью воссоединения семьи, и только 7 тысяч из них получили родственники официально зарегистрированных соискателей статуса беженца, говорится в справке МИД, сделанной по запросу депутата бундестага от Левой партии Уллы Йельпке (Ukka Jelpke).

Улла Йельпке отмечает, что воссоединение семей беженцев в Германии происходит гораздо реже, чем в заявлениях правительства. "Тем хуже, что на основании неверных прогнозов предпринимается значительное ужесточение законов, а также серьезное вмешательство в право человека на воссоединение с семьей", - подчеркивает депутат. По мнению Йельпке, право на жизнь с семьей должно действовать без ограничений для всех беженцев, нуждающихся в защите.

Беженцы с ограниченной степенью защиты могут привозить родственников в Германию лишь с августа 2018 года. Ранее им разрешалось воссоединяться с семьями только в исключительных случаях. Однако в рамках этой программы ежемесячно в Германию могут приезжать не более 1000 человек.

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