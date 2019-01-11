Все больше немецких пенсионеров живут за пределами Германии

Число живущих за границей немецких пенсионеров продолжает увеличиваться. Об этом немецкое издание Welt am Sonntag пишет в воскресенье, 13 января, со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования (DRV). Так, в 2017 году их количество составило почти 237 тысяч, что примерно на три тысячи больше, чем годом ранее.

Большинство немецких пенсионеров выбирают для жизни соседние с Германией страны или Северную Америку, следует из данных DRV. В частности, в Швейцарии проживают на пенсии 26 197 граждан ФРГ, а в Австрии и Соединенных Штатах - примерно по 24 300 немцев.

При этом наиболее заметно растет количества пожилых немцев в государствах Восточной Европы, отмечает издание. В Венгрии их число увеличилось на 7,5 процента (до 4803 человек), в Чехии - на 5,3 процента (до 2783 человек), а в Польше - на 5,1 процента (до 6567 человек). Кроме того, на 6 процентов выросло количество немцев-пенсионеров, живущих в Таиланде - до 5415 человек.

Стоимость проживания в этих странах существенно ниже, чем в самой Германии, подчеркивает издание. При этом в Австралии, Великобритании, Канаде и США - жить в которых значительно дороже - наблюдается снижение количества пожилых немцев.

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