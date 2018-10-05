 Все больше немецких пенсионеров живут за пределами Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2018

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Германия

Все больше немецких пенсионеров живут за пределами Германии

С 2000 года число немцев, переводящих получаемую в ФРГ пенсию за рубеж, выросло до 1,5 млн человек, сообщает Saarbrücker Zeitung. Чаще всего переводы идут в Швейцарию, США и Австрию.

Немецкие пенсионерки на Мальорке (фото из архива)

Немецкие пенсионерки на Мальорке (фото из архива)

Немецкие пенсионеры все чаще живут за пределами ФРГ. Об этом газета Saarbrücker Zeitung пишет в субботу, 6 октября, со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования (DRV). С 2000 года количество немцев, переводящих получаемую в Германии пенсию за рубеж, увеличилось с 1,1 до 1,5 млн человек.

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Так, в 2017 году было зарегистрировано 1,75 млн перечислений пенсий за пределы ФРГ. По сравнению с предыдущим годом их количество практически не изменилось, отмечает издание.Больше всего подобных переводов идет в Швейцарию (26 тысяч пенсий), за ней следуют США и Австрия (около 24 тысяч в каждую страну).

Помимо пенсии по старости, статистика DRV учитывает пенсионные выплаты по инвалидности, а также пенсии вдовам за их мужей. При этом многие пожилые немцы имеют право на получение различных типов пенсий.

Значительные пенсионные выплаты за рубеж во многом объясняются приездом в Германию гастарбайтеров из Италии, Испании, Греции, Турции и бывшей Югославии в 1960-х - 1970-х годах, заявил представитель фонда. Многие из них по достижении пенсионного возраста вернулись на родину и получают там  немецкую пенсию.

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    Автор: Ефим Шуман


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