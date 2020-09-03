Все больше европейцев страдают гиподинамией

Сидячий образ жизни давно относят к факторам, вредным для здоровья. Причем тех, кто его придерживается, в европейских странах, и в частности, в Германии, становится все больше. Оценить масштаб помогло исследование, проведенное учеными из Мадрида. Они сравнили данные четырех опросов, в которых приняли участие более 96 тысяч жителей стран Евросоюза. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.

Половина европейцев слишком много сидят

Выяснилось, что каждый второй европеец проводит в положении сидя более четырех с половиной часов в день. С 2002 по 2017 годы количество немцев, ведущих малоподвижный образ жизни, возросло на 7,4 процента. Есть страны, где ситуация еще хуже: во Франции за аналогичный период рост составил 17,8 процента, а в Великобритании - 22,5 процента.

"Это тревожные данные. Меня беспокоит то, что мы практически достигли крайней формы пассивного образа жизни", - подчеркивает специалист в области спортивной медицины Клаус Фолькер (Klaus Völker) в интервью информационному агентству dpa. Из-за эпидемии коронавируса занятия фитнесом стали менее популярными, а с переходом на удаленку многие еще больше времени проводят сидя. В домашнем офисе нет возможности встать со стула и подойти к коллеге, чтобы задать вопрос, пройтись по коридору или подняться по лестнице, чтобы попасть в другой отдел или в столовую. "Домашний офис буквально привязывает людей к их рабочим столам", - уверен профессор Мюнстерского университета.

Женщины и пожилые двигаются больше

Согласно исследованию, женщины сидят меньше, чем мужчины. Продолжительное сидение вошло в привычку у 57 процентов немцев и 50 процентов немок. За 15 лет число женщин с сидячим образом жизни возросло примерно на 1 процент, тогда как мужчин стало почти на 16 процентов больше.

Любопытно и то, что низкая физическая активность более распространена среди людей молодого возраста, чем среди пожилых жителей Европы. Наиболее ярко негативный тренд выражен в возрастной группе от 35 до 44 лет: тех, кто ведет сидячий образ жизни, стало на 15 процентов больше. Авторы исследования считают, что всему виной новые технологии. "Мы предполагаем, что усилившаяся гиподинамия связана прежде всего с тем, что молодые люди на работе и в свободное время все больше пользуются смартфонами и стриминговыми сервисами", - отмечает один из авторов исследования Сянь Майо.

К чему приводит долгое сидение

Эксперты-медики считают, что четыре с половиной часа в сидячем положении - пороговая величина, после которой возрастает риск развития хронических заболеваний. Слишком долгое сидение может стать основным фактором возникновения таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет второго типа, повышенное кровяное давление и онкология.

Боли в спине - не единственная проблема, вызванная долгим сидением

Ученые говорят о большой угрозе для здоровья в современном обществе. Но почему долгое сидение опасно? Главная причина в низком расходе калорий. "Обмен веществ и сердечно-сосудистая система функционируют замедленно", - объясняет Клаус Фолькер. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболевания, таких как диабет. К тому же длительное сидение плохо сказывается на венах, мышцах и осанке.

Ученый и врач Клаус Фолькер подчеркивает, что отрицательные последствия полностью не компенсируются за счет занятий спортом после работы. Гораздо эффективней, по его мнению, менять позы во время сидения и чаще вставать. Позитивный эффект будет даже, если ненадолго оторваться от стула.

Проблемы начинаются со школы

Бернд Кладны (Bernd Kladny), заведующий отделением ортопедии и травматологической хирургии в специальной клинике баварского городка Херцогенаурах убежден в том, что проблема начинается уже в школе. "Уроки физкультуры чаще заменяются другими предметами", - сетует специалист в интервью dpa. По его мнению, школам следовало бы активнее формировать у детей желание двигаться.

Биргит Шперлих (Birgit Sperlich), преподаватель Кельнской высшей школы спорта, советует встраивать физическую активность в будни - положительное воздействие оказывают даже мелочи. Вместо лифта лучше пешком подняться по лестнице. Для распечатки документов лучше пользоваться принтером не на своем рабочем столе, а в конце офисного коридора. Можно выйти из метро или автобуса на одну остановку раньше и пройтись 10 минут пешком. Кроме этого, важно регулярно выполнять специальные упражнения. При этом, по мнению эксперта, потение в тренажерных залах два раза в неделю менее эффективно, чем регулярная физическая активность, распределенная равномерно в течение дня.

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