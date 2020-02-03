 Всероссийская федерация легкой атлетики наказала двух спортсменов | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2020

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Россия

Всероссийская федерация легкой атлетики наказала двух спортсменов

Спортивные результаты бегуньи Александры Степановой и прыгуна в длину Дмитрия Бобкова аннулированы на основании решения Российского антидопингового агентства.

Российское антидопинговое агенство

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду, 8 апреля, дисквалифицировала бегунью на спринтерские дистанции Александру Степанову и прыгуна в длину Дмитрия Бобкова на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Все результаты Степановой с 15 ноября 2018 года аннулированы из-за сотрудничества с дисквалифицированным тренером. Дмитрий Бобков признан виновным в употреблении запрещенных препаратов. Его отстранение на два года действует с 3 марта 2020 года.

В связи с допинговыми скандалами последних лет членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной федерации приостановлено, поэтому российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. В марте новый президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил, что организация начала процесс восстановления членства.

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    Автор: Григорий Аросев


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