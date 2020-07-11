 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2020

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Европа

Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

С точки зрения Всемирного совета церквей, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности.

Собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле

Собор Святой Софии в Стамбуле

Намерение Турции лишить собор Святой Софии (Айя-София) статуса музея и превратить его в мечеть вызвало резкую международную критику. В субботу, 11 июля, Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангелическая церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть это решение.

По словам представителей Всемирного совета церквей, объединяющего 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство "горя и разочарования", указали авторы письма. "С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоан Саука.

Ранее разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети раскритиковали представители Конференции католических епископов, Евросоюза и ЮНЕСКО, признавшей в 1985 году собор частью мирового культурного наследия. В свою очередь уполномоченный правительства Германии по свободе вероисповедания Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявил, что Турция отворачивается от Европы и уважения по отношению к другим религиям.

Мнение РПЦ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Что касается Русской православной церкви, то там также выразили озабоченность решением Госсовета Турции отменить постановление правительства от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея. "Приходится констатировать, что обеспокоенность миллионов христиан не была услышана", - заявил 10 июля глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее, 6 июля, глава РПЦ патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус собора, который он назвал "одним из величайших шедевров христианской культуры, храмом-символом для миллионов христиан по всему миру". Сохранение нейтрального статуса Айя-Софии "послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", указал тогда патриарх Кирилл.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения Айя-Софии в мечеть.

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    Собор Святой Софии станет мечетью

    Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Решение суда должно быть выполнено в течение 30 дней.

  • Собор Святой Софии в Стамбуле

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Собор святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Памятник византийского зодчества

    В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

  • Собор Святой Софии изнутри

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Собор, в котором короновали императоров Византии

    Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

  • Султан Мехмед II

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Как собор стал мечетью

    Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

  • Мустафа Кемаль Ататюрк

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Мечеть превратили в музей

    После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

  • Византийская икона

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Византийские иконы

    В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

  • Мусульманские и христианские символы в соборе Святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Символы ислама и христианства

    То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

  • Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Диалог культур и религий

    Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.

    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


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