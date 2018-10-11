Всемирный банк заявил о низком индексе выживаемости взрослых россиян

Доля 15-летних россиян, которые, как ожидается, доживут до 60 лет, составляет 78 процентов, сообщил Всемирный банк. Россия с индексом выживаемости взрослых 0,78 занимает 122 место из 157 и находится примерно на одном уровне с большинством африканских стран, следует из доклада организации, опубликованного в четверг, 11 октября.

Такой же показатель у Йемена, Афганистана, Судана и Папуа-Новой Гвинеи, чуть ниже (0,76) - у Нигера и Гаити, несколько выше (0,79) - у Монголии, Гайаны и Кении. По данному показателю Россию обошли практически все страны Южной Америки, а также, в частности, Индия, Сенегал и Руанда. Индекс выживаемости взрослых в Украине составил 0,81, Казахстане - 0,80, Киргизии - 0,82, Грузии - 0,85, Армении - 0,88. Одни из самых высоких показателей - у западноевропейских стран, в частности 0,95 у Исландии, Швейцарии и Италии, и 0,93 - у Германии и Бельгии.

Вместе с тем авторы доклада указали на высокую вероятность выживания детей до пяти лет в России - 99 процентов.

Высокое место РФ по Индексу человеческого капитала

Кроме того, РФ оказалась в группе стран с наиболее высоким Индексом человеческого капитала (Human Capital Index, HCI), в котором, среди прочего, учтены показатели выживаемости детей и взрослых. Помимо двух показателей выживаемости, в HCI отражаются ожидаемая продолжительность обучения в школе, оценки по единому экзамену как показатель качества обучения, а также процент детей, не имеющих задержки в развитии. Индекс HCI отражает уровень "человеческого капитала, который родившийся сегодня ребенок может накопить к своему 18-летию".

Общее значение индекса HCI в России составило 0,73 (0,68 для мальчиков и 0,77 для девочек). Средний мировой показатель - 0,57, РФ оказалась на 34-м месте. Рассчитывая HCI в России, Всемирный банк не учел доли детей с задержками развития в связи с недостаточной информацией, пишет РБК.

Индекс человеческого капитала в Украине составил 0,65, Казахстане - 0,75, Германии - 0,79.

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