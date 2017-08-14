 Всемирный банк вновь понизил прогнозы роста ВВП РФ | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Всемирный банк вновь понизил прогнозы роста ВВП РФ

Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,2 процента. Это следует из прогноза развития мировой экономики, опубликованного Всемирным банком 4 июня.

Российские денежные купюры номиналом в одну тысячу рублей

Российские денежные купюры номиналом в одну тысячу рублей

По прогнозам Всемирного банка(ВБ), обнародованным во вторник, 4 июня, рост российского ВВП в 2019 году составит 1,2 процента. Это на 0,2 процента меньше оценок, сделанных финансовым институтом в апреле. Тогда эксперты ВБ понизили прогноз роста российского ВВП с 1,5 до 1,4 процента из-за мирового спада цен на нефть.

По данным экспертов, меньший рост экономики среди стран Европы и Средней Азии будет зафиксирован лишь в Турции (-1 процент). Самый существенный прирост ВВП ожидается в Таджикистане (6 процентов) и Туркменистане (5,6 процента).

При этом ожидается, что страны-экспортеры сырья, такие как Азербайджан, Казахстан и Россия, извлекут выгоду из недавнего повышения цен на нефть.

Причины понижения темпов роста экономики РФ

Контекст

Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии. (06.04.2019)

Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели. (09.05.2019)

С другой стороны, прогноз понижения темпов роста российской экономики объясняется в документе сокращением объемов добычи нефти, а также ужесточением кредитно-денежной политики и повышением НДС в начале 2019 года.

В то же время, эксперты ВБ констатируют замедление роста частных инвестиций в экономику России, объясняя это неясностью экономического курса. Замедление потенциала роста экономики РФ в ВБ связывают также с нарастающим демографическим давлением.

По данным Всемирного банка, пика роста ВПП России достиг в 2018 году, составив 2,8 процента, несмотря на мировые экономические санкции. Это развитие эксперты объясняют высокими ценами на нефть, инвестициями в строительство крупных энергетических объектов и проведением Россией Чемпионата мира по футболу. 

Всемирный банк - международный финансовый институт, который предоставляет займы государствам на реализацию инвестиционных проектов. Он включает в себя два института: Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Смотреть видео 12:19

Как Россия обогреет Германию, или Почему немцам нужен и газ, и уголь из РФ - DW Новости

 

Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис?  

Ссылки в интернете

Доклад Всемирного банка о темпах роста мировой экономики

Доклад Всемирного банка о темпах роста мировой экономики

Сайт Всемирного банка

Сайт Всемирного банка

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Россия обогреет Германию, или Почему немцам нужен и газ, и уголь из РФ - DW Новости  

"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе  

Протекционизм и санкции: немецкий бизнес в России встревожен  

Также по теме

Symbolbild Zange Sanktionen USA EU Russland

Так что же написали в Германии о росте экономики РФ вопреки санкциям? 14.08.2017

Российские СМИ сыграли в "испорченный телефон" и приписали немецкому источнику как статистику Росстата, так и собственные далекоидущие политические выводы.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Брюсселе: новые друзья и большие планы  

В Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ  

Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Великобритании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно