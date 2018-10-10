 Вселенский патриархат отсрочил решение об автокефалии УПЦ | Новости из Германии об Украине | DW | 10.10.2018

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Украина

Вселенский патриархат отсрочил решение об автокефалии УПЦ

Указ о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии будет принят "в подходящее время", сообщил митрополит Австрийский Арсений.

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) будет принято Вселенским патриархатом Константинополя "в подходящее время". Об этом заявил в Стамбуле в среду, 10 октября, митрополит Австрийский Арсений.

Контекст

Какие последствия и почему способно повлечь для православного мира предоставление украинской церкви автокефалии, DW объяснил профессор Мюнстерского университета Томас Бремер. (27.09.2018)

Поражение РПЦ в противостоянии из-за Украины со Вселенским патриархатом означает окончательную смерть идеи "русского мира", считает Константин Эггерт. (17.09.2018)

"Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путем", - подчеркнул он. В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей I не спешит издать указ о предоставлении автокефалии, сообщили собеседники из его окружения.

С просьбой издать томос (указ) о предоставлении УПЦ автокефалии Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху в июне 2016 года. В сентябре 2018 года Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады. Представители Московского патриархата считают, что автокефалия может привести к расколу церквей.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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