"Временная передышка": что пишут СМИ о встрече Путина и Эрдогана

Мировая пресса, в том числе немецкая и турецкая, комментирует результаты прошедших в Москве 5 марта переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященных кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

FAZ: Ситуация в Идлибе зависит от Путина и Эрдогана

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в частности, пишет: "Горько, когда интересы, цели и расчеты третьих сил так влияют на европейскую политику и на жизнь сотен тысяч, даже миллионов людей, как это происходит в Сирии. Но это реальность. Поэтому встреча президентов России и Турции, Путина и Эрдогана, намного важнее, чем все, что придумают для стабилизации ситуации другие игроки.

Если Путин и Эрдоган смогут договориться, ситуация успокоится, давление на гражданское население спадет, если нет - страдания людей продолжатся. К тому, что европейцы могут только обращаться с призывами к главным протагонистам, все уже привыкли. И это тоже горько. Есть желание говорить языком силы, но нет возможности. Судьбы миллионов решают автократы".

Разрушения в Идлибе, ноябрь 2019 года

SZ: "Ультиматум Эрдогана по Идлибу оказался холостым выстрелом"

Газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена считает, что Эрдоган мало чего добился в Москве:

"Когда Реджеп Тайип Эрдоган прилетал в Москву в августе 2019 года, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе со своим российским коллегой, Владимир Путин угостил его мороженым… Позднее его пресс-служба распространила снимки, на которых Эрдоган выглядит школьником в гостях у щедрого дяди. На переговорах по Идлибу в этот четверг, 5 марта, Эрдоган не получил даже мороженого. Правда, он добился прекращения огня, которое может оказаться временным, а вот на что-то большее его не хватило.

Войну за последний оплот поддерживаемых им повстанцев на севере Сирии Эрдоган не может выиграть. Путин это знает. Турция во многом зависит от России - экономически, в вопросах инфраструктуры, а после поставок систем ПВО С-400 еще и в военно-техническом плане. Но, прежде всего, - ультиматум Эрдогана по Идлибу оказался холостым выстрелом… Никто не верит, что это соглашение о прекращении огня является чем-то большим, чем временная передышка".

Пресс-конференция в Москве по итогам переговоров Путина и Эрдогана

Tagesanzeiger: Удачные для Путина переговоры

Похоже оценивает ситуацию и газета Tagesanzeiger из Цюриха: "Кремль может великодушно предложить Анкаре прекращение огня, но он в любой момент может возобновить свою тонкую игру. Цели Путина в Сирии и на Ближнем Востоке очевидны. Асад должен снова стать правителем всей Сирии, где Москва будет создавать свои базы и расширять свое влияние на Ближнем Востоке. В регионе, из которого США все дальше уходят в политическом и военном смысле, Россия со своей нефтяной отраслью может выиграть, сырья там достаточно. К тому же, Путин поставил Турции систему ПВО С-400 - для НАТО это дьявольская штука. Этим Эрдоган дал Путину в руки инструмент для подрыва основ западного военного альянса. Москва не упускает такой возможности. С этой точки зрения, встреча в четверг была удачной для Путина - про Эрдогана этого с уверенностью не скажешь".

Турецкие СМИ: Хрупкое перемирие в Идлибе

"Переговоры стали результатом предательской атаки режима Асада, - пишет близкая к правительству Турции газета Yeni Safak. - После встречи президента Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным теперь с соглашением о прекращении огня начинается новый период". Критически настроенная по отношению к Эрдогану газета Birgün пишет: "Прекращение огня - очень хрупкое решение". Так же оценивает ситуацию и оппозиционная газета Сumhyriet: "Важно, что боевые столкновения между Турцией и Россией на данном этапе предотвращены. Но если какая-то из сторон подвергнется атаке, остается в силе право на самооборону. И в регионе Идлиб много провокаторов… Даже если горячих конфликтов не будет, уничтожение танков и самолетов возможно".

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