Вредная мода: как в Германии меняется отношение к одежде

Модная индустрия - одна из самых вредных для экологии отраслей промышленности. Маркетинговые уловки заставляют потребителей покупать все больше одежды. Только в Германии каждый год в специальные контейнеры для текстиля отправляется более миллиона тонн старой одежды, сообщает газета FAZ. В среднем немцы покупают пять вещей в месяц, почти половину из них они надевают очень редко или не носят вообще. В Академии моды и дизайна (AMD) в Берлине открыли магистерскую программу "Sustainability in Fashion and Creative Industries" (обучение - платное), которая готовит специалистов по устойчивому и экологичному развитию моды. DW поговорила со студенткой из Москвы Татьяной Орешковой, которая сейчас учится на этой программе. Девушка ведет Telegram-канал о бережном потреблении под названием "Etika".

DW: Почему вы решили учиться на этой магистерской программе в Берлине?

Татьяна Орешкова: К попытке переосмыслить отношения с вещами и природой меня подтолкнуло окружение - опыт близких людей стал мощным источником для внутренней трансформации. Программу я нашла случайно на образовательном портале DAAD. Уже через месяц подала документы, а еще через месяц меня приняли, и в конце августа я приехала в Берлин.Берлин никогда не был городом моей мечты. Решающую роль в выборе программы стал язык (обучение проходит на английском) и отсутствие профильных вступительных экзаменов.

В учебной программе заложена идея, которую хочется распространить на все, что мы делаем: мы должны понять, как добиться экономически эффективного и наиболее безвредного для природы производства. Мы изучаем инновационные материалы, предсказываем тенденции, исследуем культуру потребления по всему миру и используем эти знания для развития бизнеса. Это платформа для лидеров, которые меняют индустрию изнутри.

- Вы ведете Telegram-канал о разумном потреблении. Как, по-вашему, с этим сейчас обстоят дела в России и в Германии?

- Осознанное отношение к потреблению в Германии - это ежедневная рутина и ежедневный выбор. По данным Немецкого института экономики, Германия заняла первое место по количеству перерабатываемого мусора среди стран ЕС. Здесь стекло сортируется по цветам, а старые вещи становятся чем-то новым.

Татьяна Орешкова, студентка программы "Sustainability in Fashion and Creative Industries"

Россия не остается в стороне: мы тоже добрались до хлопковых авосек и многоразовых стаканов для кофе. В Москве и Петербурге появляются магазины, где можно купить товары без упаковки. Экологии и климатическим переменам посвящены блоги, регулярно проводятся доступные и классные мероприятия. Говорить о полном переходе на устойчивое производство в России еще рано, но первые шаги на пути к новой экологичной модели - уже большая победа.

- Почему нужно задумываться о разумном потреблении? Чем грозит частая покупка одежды в масс-маркете?

- Мир очень быстро меняется, а вместе с ним меняемся мы и наши привычки. Новая норма - стремительная урбанизация, ухудшение экологии и нехватка свежих местных продуктов. Горожане теряют связь с природой, а природа - это самое ценное, что у нас есть. Проблема состоит вовсе не в одежде и обуви из дешевых материалов и не в том, что вещи приходят в негодность после пары стирок. Главная проблема в том, что мы покупаем не так, как 10 или 20 лет назад, и наше неуемное потребление не поддается никакой логике. Систему питают люди, в том числе и систему быстрой моды. Потребление - это ответственность. И мы несем ответственность за каждую покупку, которую совершаем. Будущее придется создавать нам с вами.

Каждый год в мире производят 150 миллиардов единиц одежды. Это вдвое больше, чем 20 лет назад. Глобализация, скорость производства, жесткая конкуренция, эксплуатация ресурсов, увеличивающиеся расстояния между производителями и потребителями делает модную индустрию одной из самых загрязняющих отраслей промышленности. Потребители все больше интересуются тем, из чего сделана их одежда и какой урон нанесло природе ее производство. Производителям одежды приходится радикально меняться вслед за этими настроениями, иначе они потеряют покупателя и прибыль.

Секонд-хенд в Германии

- Почему стоимость одежды экологичных марок сильно отличается от цен масс-маркета? Как убедить покупателя, что лучше взять футболку, например, за 80 евро, а не за 3 евро?

- Выбор в пользу одежды eco-friendly брендов - это бережное отношение к себе и природе. Экологичные бренды уделяют большое внимание прозрачности бизнеса, что подразумевает этичный подход к поиску поставщиков и достойная оплата работникам фабрик. Покупатель имеет доступ к открытой информации о себестоимости всех процессов, от материалов до логистики. К попытке переосмыслить отношения с вещами и природой может подтолкнуть документальный фильм "Реальная цена моды” ("The true Cost"). Этот фильм о том, кто, из чего и в каких условиях шьют футболки и джинсы, которые мы носим каждый день.

- Если покупатель хочет быть стильным, но при этом не вредить экологии? На что обращать внимание?

- Это выбор в пользу винтажа, забота о своем гардеробе и осознанный подход ко всему, что мы покупаем. Дарите новую жизнь старым вещам - меняйтесь и отдавайте то, что не носите. Покупайте, чтобы помогать - инвестируйте в локальных дизайнеров и местные производства. Расслабьтесь - постарайтесь не сойти с ума от завышенных требований общества, не судите никого, в том числе и себя. Сейчас в соцсетях я запускаю проект "История моих вещей" о вещах, которые мы бережно храним или носим каждый день. Те вещи, что достались нам от бабушек, дедушек, мам и пап. Те вещи, что действительно ценны для нас.

Ритуальное приношение себя шопингу спасает каждый раз, когда нам страшно, когда нам скучно, когда нам лень: "еще одни кроссовочки, и тогда начнется классная жизнь". Мы пытаемся вписаться в неписаные каноны красоты и желаем обладать вещами, которые нам на самом деле не нужны. В ежедневной гонке потребления мы теряем самих себя. "История моих вещей" - это попытка начать разговор о нашей эмоциональной связи с вещами. Каждый может рассказать собственную историю в соцсетях и оставить хештэг #love_stories_of_things.

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