 Впервые в истории бундестаг ФРГ сместил председателя комитета | Новости из Германии о Германии | DW | 13.11.2019

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Германия

Впервые в истории бундестаг ФРГ сместил председателя комитета

Депутат от АдГ смещен с поста председателя комитета бундестага по правовым вопросам. Причиной такого решения стали многочисленные высказывания Штефана Бранднера, проповедующие вражду.

Экс-глава комитета бундестага Штефан Бранднер

Экс-глава комитета бундестага Штефан Бранднер

Комитет бундестага ФРГ по правовым вопросам в среду, 13 ноября, принял решение о смещении с поста своего председателя - депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)  Штефана Бранднера (Stephan Brandner). За 70 лет своего существования парламент ФРГ никогда еще не смещал главу комитета. За смещение проголосовали все члены комитета за исключением парламентариев от АдГ.

Контекст

По словам Аймана Мазиека, "Альтернатива для Германии" угрожает существованию целой религиозной группы. Накануне зампредседателя АдГ заявила о несовместимости ислама с конституцией Германии. (18.04.2016)

Антисемитские заявления члена АдГ привели к расколу ее фракции в одном из ландтагов. В интервью DW социолог Ян Рибе обвинил правопопулистскую партию в недостаточном отмежевании от антисемитизма. (07.07.2016)

Причиной такого решения стали многочисленные высказывания Бранднера в своем Twitter, явно выходящие за пределы политкорректности. Чашу терпения парламентариев переполнил комментарий председателя комитета в связи с награждением Федеральным крестом за заслуги певца Удо Линденберга (Udo Lindenberg), известного своей резкой критикой правых популистов. Бранднер назвал это "наградой для Иуды". До этого 53-летний юрист вызвал, в частности, возмущение, своими комментариями по поводу нападения правого экстремиста на синагогу в Галле.

Смещение Бранднера - сигнал для общества

"Смещение господина Бранднера является ясным сигналом против травли и ненависти за свободное и открытое общество", - заявил представитель консервативной фракции ХДС/ХСС в комитете Ян-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak).

"Нельзя, чтобы право и этот общественно важный комитет представляло лицо, которое оскорбляет и дискриминирует других людей и проповедует вражду против определенных групп населения", - указал глава Объединения адвокатов Германии Филипп Вендт (Philipp Wendt).

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