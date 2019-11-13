Впервые в истории бундестаг ФРГ сместил председателя комитета

Комитет бундестага ФРГ по правовым вопросам в среду, 13 ноября, принял решение о смещении с поста своего председателя - депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера (Stephan Brandner). За 70 лет своего существования парламент ФРГ никогда еще не смещал главу комитета. За смещение проголосовали все члены комитета за исключением парламентариев от АдГ.

Причиной такого решения стали многочисленные высказывания Бранднера в своем Twitter, явно выходящие за пределы политкорректности. Чашу терпения парламентариев переполнил комментарий председателя комитета в связи с награждением Федеральным крестом за заслуги певца Удо Линденберга (Udo Lindenberg), известного своей резкой критикой правых популистов. Бранднер назвал это "наградой для Иуды". До этого 53-летний юрист вызвал, в частности, возмущение, своими комментариями по поводу нападения правого экстремиста на синагогу в Галле.

Смещение Бранднера - сигнал для общества

"Смещение господина Бранднера является ясным сигналом против травли и ненависти за свободное и открытое общество", - заявил представитель консервативной фракции ХДС/ХСС в комитете Ян-Марко Лучак (Jan-Marco Luczak).

"Нельзя, чтобы право и этот общественно важный комитет представляло лицо, которое оскорбляет и дискриминирует других людей и проповедует вражду против определенных групп населения", - указал глава Объединения адвокатов Германии Филипп Вендт (Philipp Wendt).

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