 Во французском Нанте произошли столкновения молодежи с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2018

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Европа

Во французском Нанте произошли столкновения молодежи с полицией

Нападавшие забросали полицейских "коктейлями Молотова". Причиной столкновений стала гибель молодого человека, который был застрелен полицейским при проверке автомобиля.

Коктейль Молотова (фото из архива)

Во французском Нанте вечером во вторник, 3 июля, произошли столкновения между полицией и группами молодых людей, забросавших стражей правопорядка "коктейлями Молотова". Причиной инцидента стала гибель молодого человека, застреленного сотрудниками полиции.

Контекст

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Около 1200 экстремистов, членов так называемого "Черного блока", атаковали сотрудников полиции, а также громили магазины и рестораны на пути шествия французских профсоюзов. (01.05.2018)

В ходе столкновений бесчинствующая молодежь попутно сожгла несколько автомобилей. Представитель прокуратуры назвал ситуацию в районе города, где произошли волнения, "очень беспокойной и неупорядоченной". По его словам, ожидается прибытие дополнительных сотрудников полиции.

По информации полицейских, вечером во вторник молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль. Полицейские открыли огонь на поражение, и, получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице. Начато расследование, цель которого – прояснить "факты и определить, при каких обстоятельствах полицейский применил свое оружие", сообщил представитель прокуратуры.

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