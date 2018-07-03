Во французском Нанте произошли столкновения молодежи с полицией

Во французском Нанте вечером во вторник, 3 июля, произошли столкновения между полицией и группами молодых людей, забросавших стражей правопорядка "коктейлями Молотова". Причиной инцидента стала гибель молодого человека, застреленного сотрудниками полиции.

В ходе столкновений бесчинствующая молодежь попутно сожгла несколько автомобилей. Представитель прокуратуры назвал ситуацию в районе города, где произошли волнения, "очень беспокойной и неупорядоченной". По его словам, ожидается прибытие дополнительных сотрудников полиции.

По информации полицейских, вечером во вторник молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль. Полицейские открыли огонь на поражение, и, получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице. Начато расследование, цель которого – прояснить "факты и определить, при каких обстоятельствах полицейский применил свое оружие", сообщил представитель прокуратуры.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:18 Now live 02:18 мин Поделиться Протесты во Франции против жестоких действий полиции Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2XGMj Массовые протесты во Франции против жестоких действий полиции