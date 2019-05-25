Во Франции протесты "желтых жилетов" пошли на спад

Во Франции в субботу, 25 мая, - за день до голосования на выборах в Европарламент - к акциям протеста "желтых жилетов"присоединились около 12 500 митингующих.

Об этом свидетельствуют данные МВД страны, которые приводит телеканал BFM TV.

Так, в Париже на улицы вышли лишь порядка 2 100 демонстрантов. Как отмечает канал, это наименьшее количество участников с момента начала акций в середине ноября 2018 года.

На минувшей неделе по всей стране протестовали около 15 500 человек, подсчитали в МВД.

Между тем, по утверждениям самих "желтых жилетов", их численность была существенно выше: говоря о нынешних акциях, их сторонники, в частности, приводят цифру в 35 100 демонстрантов.

Во французской столице в профилактических целях были мобилизованы около 1 тысячи силовиков, при этом еще порядка 3 тысяч полицейских и военнослужащих были непосредственно задействованы в поддержании правопорядка.

"Взять под контроль" родной город Макрона

В Амьене на севере Франции - родном городе президента Эмманюэля Макрона - в акции участвовали лишь от 1 200 человек - по данным префектуры, до 2 000 человек - по оценкам организаторов. На улицах, в частности, звучали лозунги митингующих о готовности "взять под свой контроль" город, где свыше 40 лет назад родился нынешний глава государства.

В Тулузе на юге страны некоторые из протестующих вывесили плакаты, где было прямо написано, что они "устали от протестного голосования".

Акции по всей Франции проводились 28-ю неделю подряд.

Чего требуют "желтые жилеты"

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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