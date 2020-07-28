Во Франции приступили к сборке международного термоядерного реактора ИТЭР

На территории исследовательского центра Кадараш на юге Франции во вторник, 28 июля, официально начаты сборка и монтаж международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER). Таким образом, уникальный международный проект, в котором принимают участие страны Евросоюза, а также Россия, США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея, перешел к заключительному этапу.

Наибольшую долю расходов на сооружение установки ИТЭР покрывает ЕС - 45,6 процента. Остальные партнеры вносят по 9 процентов от общей суммы. Инвестиции осуществляются не в виде денежных переводов, а путем поставки оборудования и компонентов для реактора, а также разработки соответствующих технологий.

В торжественной церемонии по случаю начала монтажных работ приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также представители остальных стран - партнеров проекта, в том числе гендиректор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Кольцеобразный вакуумный сосуд с горящей плазмой будет подвешен в воздухе.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. Его участники по видеосвязи наблюдали за тем, как к месту сооружения установки доставляют произведенный в Южной Корее первый сектор вакуумной камеры ИТЭР с приваренным к нему российским патрубком. В основу реактора положена установка токамак, которую считают наиболее перспективным устройством для управляемого термоядерного синтеза.

Как появилась идея ИТЭР

Идея совместного проекта управляемой термоядерной реакции принадлежала СССР. В 1985 году к работе по созданию реактора были привлечены США, Европа, Япония и Канада. В 1986 году шефство над ИТЭР взяло Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ). Некоторое время спустя США объявили о выходе из программы. Однако в 2003 году администрация Джорджа Буша-младшего, обеспокоенная энергетической безопасностью своей страны, решила снова принять участие в проекте. Вместе с США к созданию ИТЭР подключились Китай и Южная Корея.

Техническая разработка проекта ИТЭР завершилась в 2001 году. Спустя пять лет было подписано соглашение о строительстве реактора ИТЭР на территории Франции, а еще через четыре года специалисты возвели наземную опорную конструкцию и заложили фундамент. Сроки окончания строительства неоднократно сдвигались по техническим и финансовым причинам.

Теперь реактор планируют запустить в 2025 году. К тому времени участники проекта рассчитывают получить из него первую плазму, что станет подтверждением того, что термоядерные реакции можно использовать для выработки энергии в промышленных масштабах.

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