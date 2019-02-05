 Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек | Новости из Германии о Европе | DW | 05.02.2019

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Европа

Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек

На акциях по всей Франции профсоюзы, левая партия, студенты и антиглобалисты потребовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения.

Демонстрация профсоюзов в Марселе, 5 февраля 2019 года

Демонстрация профсоюзов в Марселе, 5 февраля 2019 года

Во Франции во вторник, 5 февраля, проходят демонстрации, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда (CGT). По оценкам организаторов, на улицы Парижа и других городов страны вышли в общей сложности около 300 тысяч человек. В столице в акции приняли участие, по данным полиции, 18 тысяч человек,  в то же время CGT сообщила о 30 тысячах. В ряде городов, например, Марселе, Лионе, Страсбурге, число участников достигло 4-5 тысяч.

Контекст

Пятая протестная неделя антиправительственного движения "желтые жилеты" во Франции не стала самой массовой. Но карикатурист Сергей Елкин не исключает: цвет настроения желтый может стать новогодним трендом. (17.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

К акции присоединились многие профсоюзы, левая партия "Непокоренная Франция", а также студенты и сторонники антиглобалисткого объединения Attac. Они требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения, в частности возвращения налога на собственность, который был отменен при президенте Эмманюэле Макроне.

"Желтые жилеты" поддержали профсоюзы

Для туристов была закрыта Эйфелева башня, так как ее персонал присоединился к митингующим. В охвативших Францию протестах приняли участие также сотни представителей движения "желтых жилетов", которые ранее скорее избегали акции профсоюзов. Глава CGT Филипп Мартинес назвал это успехом, отметив, что "помимо цвета жилетов у нас не так много отличий".

Протесты движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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