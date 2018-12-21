 Во Франции на акции ″желтых жилетов″ задержаны свыше 200 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 22.12.2018

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Европа

Во Франции на акции "желтых жилетов" задержаны свыше 200 человек

Антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов" возобновились во Франции. По данным МВД страны, на манифестации в Париже и регионах вышли 39 тысяч человек.

Антиправительственная акция протеста во Франции

Антиправительственная акция протеста во Франции

Французская полиция задержала более 200 участников манифестаций "желтых жилетов", собравшихся в субботу, 22 ноября, на шестую по счету акцию протеста. 81 человек был заключен под стражу, среди них – один из руководителей движения Эрик Друэ. Именно он призывал к проведению новых манифестаций. По данным полиции Парижа, только во французской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 142 человека. Для разгона участников были применены водометы и слезоточивый газ. 

Контекст

Пятая протестная неделя антиправительственного движения "желтые жилеты" во Франции не стала самой массовой. Но карикатурист Сергей Елкин не исключает: цвет настроения желтый может стать новогодним трендом. (17.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Согласно информации министерства внутренних дел Франции, шестая акция протеста собрала гораздо меньше участников. По официальным данным на манифестации вышли около 39 тысяч человек, из них две тысячи – в Париже. В прошлую субботу, 15 декабря, по информации МВД, в акции "желтых жилетов" участвовали 66 тысяч жителей страны.

Акции протеста начались с недовольства налогом на топливо

"Желтые жилеты" впервые вышли на улицы Франции 17 ноября. Многотысячные акции протеста начались с недовольства намерением властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Кроме того, одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать против правительственных реформ и президента Франции Эмманюэля Макрона.

10 декабря глава государства пошел на уступки и выступил с обращением к нации, пообещав увеличить минимальную заработную плату на 100 евро. Макрон заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Кроме того, оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами, добавил глава государства.

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    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

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    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

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    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

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    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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03:15 мин

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты? (11.12.2018)

 

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты? (11.12.2018)  

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53, 09.12.18  

Налоги за все! Медвежонок Трамп и пчелы Конгресса. Трамп и Путин – не пара – "Заповедник", выпуск 49  

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Антиправительственные протесты, начавшиеся во Франции месяц назад, стали менее массовыми. Охрану порядка во всей стране обеспечивают 69 тысяч полицейских.

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