 Во Франции задержан подозреваемый во взрыве в Лионе | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

Во Франции задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Глава МФД Франции Кастанер сообщил об успешном проведении антитеррористической операции по задержанию предполагаемого исполнителя взрыва в Лионе.

После взрыва в центре Лиона

После взрыва в центре Лиона

Спустя три дня после взрыва в пешеходной зоне в центре Лиона французская полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщил в микроблоге Twitter утром в понедельник, 27 мая, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Задержать предполагаемого злоумышленника удалось в результате совместной операции антитеррористического отделения полиции, судебной полиции Лиона и главного управления национальной безопасности Франции, указал министр, не сообщив дальнейших деталей.

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По данным прокуратуры в Париже, речь идет о 24-летнем мужчине. Полиция разыскивала неизвестного с темным рюкзаком в зеленой футболке и шортах, которого видели возле места взрыва на велосипеде.

Ранены 13 человек

В результате взрыва в центре Лиона вечером 24 мая были ранены 13 человек, включая одного ребенка. 11 пострадавших были госпитализированы. Район ЧП был временно оцеплен, местных жителей эвакуировали. На дежурство заступили французские военнослужащие, патрулирующие улицы в рамках антитеррористической операции.

Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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