 Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2019

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Европа

Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

От последствий штормового ветра во Франции погибли не менее двух человек. Отрезан доступ на несколько горнолыжных станций. Около 2000 человек работают над восстановлением электроснабжения.

Подтопленные дома в коммуне Перорад в Новой Аквитании

Подтопленные дома в коммуне Перорад в Новой Аквитании

Около 40 000 французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.

Контекст

По словам специалиста, нормальной, привычной погоды жителям Европы ждать не стоит. Аномалий с каждым годом будет все больше и больше. Его прогноз - в коротком интервью DW. (12.05.2017)

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации. (19.05.2017)

Около 2000 специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.

Сотни людей эвакуированы

По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.

Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

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  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

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    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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