 Во Франции арестован бывший лидер баскских террористов | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2019

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Европа

Во Франции арестован бывший лидер баскских террористов

Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа, находившийся в розыске 17 лет, был арестован в ходе совместной испано-французской операции.

Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа (фото из архива)

Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа (фото из архива) находился в розыске 17 лет

Во французских Альпах арестован бывший лидер баскской террористической организация ЭТА. 68-летний Уррутикоэчеа Бенгоэчеа, более известный по кличке "Жосу-телка", фигурировал в списках самых разыскиваемых Интерполом преступников с 2002 года. Террориста задержали в ходе совместной испано-французской операции, сообщило в четверг, 16 мая, министерство внутренних дел Испании.

К ЭТА, выступавшей за независимость Страны басков, "Жосу-телка" примкнул в начале 70-х годов. Он участвовал в многочисленных грабежах и терактах, в том числе убийстве испанского премьер-министра Луиса Карреро Бланко в 1973 году. В 80-х годах Уррутикоэчеа Бенгоэчеа возглавлял организацию. Именно на него возлагают ответственность за все кровавые злодеяния ЭТА того времени, включая взрывы на площади Доминиканской республики в Мадриде в 1986 году, а также в Сарагосе в 1987 году, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы, в том числе гибель детей. "Жосу-телка" был неоднократно судим. После бегства из Испании 17 лет назад он, как утверждает МВД Испании, скрывался в Норвегии, а затем - во Франции.

Контекст

Ожидается, что на выборах 25 сентября в Стране басков победят местные националисты. Однако, в отличие от националистов каталонских, они уже не добиваются отделения от Испании. (25.09.2016)

На выборах в Стране басков, что на севере Испании, победили националисты, сторонники независимости. Но Мадрид их успех особо не беспокоит: партия-победитель не будет форсировать решение вопроса о суверенитете автономии. (22.10.2012)

Террористическую деятельность ЭТА начала в 60-е годы, во времена правления генерала Франсиско Франко, называя эти теракты борьбой с репрессивной диктатурой. Однако после перехода Испании к демократической форме правления в начале 80-х годов не отказалась от вооруженной борьбы. Всего от рук ее боевиков погибли 854 человека, еще несколько тысяч получили ранения. Примерно четверть преступлений, совершенных ЭТА, до сих пор не раскрыты.

В мае 2018 года группировка заявила о самороспуске. Правительство Испании приветствовало этот шаг, но заявило, что боевики ЭТА, совершившие тяжкие преступления, будут и дальше преследоваться по закону.

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