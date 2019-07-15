Во Франкфурте нашли череп одного из первых жителей этих мест. Останкам - более 6800 лет (фото)

Франкфурт-на-Майне • Вероятно, этот череп, вернее, его верхняя часть, найденная сейчас, принадлежал одному из первых людей, начавших вести оседлый образ жизни на территории нынешнего Франкфурта-на-Майне в период каменного века, вернее - неолита. Как считают эксперты, керамические осколки, также обнаруженные на месте раскопок, позволяют датировать останки примерно 4800 годом до нашей эры и отнести находку к культуре линейно-ленточной керамики. Более древних таких человеческих останков в этих местах еще не находили.

Некоторые другие здешние артефакты датируются 5500 годом до нашей эры - периодом, когда сюда переселились первые люди из Месопотамии. Они начали вести оседлый образ жизни, который пришел на смену охоте и собирательству.

Раскопки проводились в рамках подготовки строительной площадки для возведения новых жилых домов в районе Хархайм. В ближайшее время ученые приступят к более подробному изучению черепа всеми доступными современными методами.

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Швабские пещеры - объект Всемирного наследия

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Швабский Альб "Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Холе-Фельс В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Долина реки Ах В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Гайсенклёстерле В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.

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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Лонеталь Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Холенштайн Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Человек-лев Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Фогельхерд Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Дикая лошадь Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия Бокштайн В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии. Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин





Доисторические свайные жилища

Доисторические свайные жилища Так выглядели берега Боденского озера во времена неолита и бронзового века на протяжении около 4000 лет, начиная с пятого тысячелетия и до восьмого столетия до н. э. Доисторическим свайным поселениям в этом регионе была посвящена выставка, в 2016 году проходившая сразу в двух музеях Баден-Вюртемберга.

Доисторические свайные жилища В общей сложности на выставке было представлено около 1200 экспонатов из Германии и других европейских стран. Среди них - колесный диск третьего тысячелетия до н. э., изготовленный из ясеня и клена. Диск был найден в окрестностях города Бибераха.

Доисторические свайные жилища Расположенные на воде, они обеспечивали лучшую защиту от врагов и диких животных. На территории Баварии и Баден-Вюртемберга обнаружены следы почти двух десятков таких поселений. В 2011 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта фотография сделана в Унтерульдингене на Боденском озере, где находится посвященный им музей под открытым небом.

Доисторические свайные жилища Фрагмент посмертной маски (4200 - 3650 до н. э.) и реконструкция маски, выполненная из красного пластика, в монастыре Бад-Шуссенрида.

Доисторические свайные жилища Эти ножи с кремневыми лезвиями и рукоятками из древесины бузины были обнаружены во время раскопок на месте доисторического свайного поселения в Алленсбахе на Боденском озере. Такой же нож, только меньших размеров, был найден при Эци (Ötzi) - ледяной мумии человека медно-каменного века, обнаруженной в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле.

Доисторические свайные жилища Такое свайное поселение, похожее на замок, возникло около 1766 года до н. э. в болотистой местности около озера Федерзе в районе Бибераха.

Доисторические свайные жилища Керамические сосуды с аппликациями в форме грудей (4000 - 3750 годы до н. э.). Точное место обнаружения неизвестно, но предположительно - Боденское озеро.

Доисторические свайные жилища Разрисованные глиняные груди около 3860 года до н. э. украшали стены дома на сваях в районе Людвигсхафена.

Доисторические свайные жилища Эти бусины, обнаруженные на Боденском озере в районе Зипплингена и Хагнау, относятся к числу старейших археологических находок из стекла в Центральной Европе. Изготовлены они были, по всей видимости, на севере Италии около 900 года до н.э. Автор: Максим Нелюбин





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