 Во Фрайбурге начался процесс по делу о групповом изнасиловании | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Во Фрайбурге начался процесс по делу о групповом изнасиловании

На скамье подсудимых 11 человек, обвиняемых в изнасиловании 18-летней девушки. Процесс продлится до конца декабря.

На месте преступления

На месте преступления

Большая коллегия по уголовным делам несовершеннолетних окружного суда Фрайбурга в среду, 26 июня, начала процесс по делу о предполагаемом групповом изнасиловании. На скамье подсудимых 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них восемь граждан Сирии, а также иракец, алжирец и немец. Помимо изнасилования, им вменяют в вину заведомое оставление лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, без помощи.

Главный подозреваемый - 22-летний мужчина - ранее неоднократно преступал закон. По словам представителей полиции, речь идет о трех эпизодах нанесения телесных повреждений и двух сексуальных преступлениях, совершенных с лета 2018 года.

Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября 2018 года. Молодой человек дал 18-летней девушке на дискотеке таблетку экстази, а затем напиток, в который предположительно было добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек изнасиловал девушку, находившуюся в бессознательном состоянии. Затем к насильнику присоединились его приятели.

Процесс продлится до конца декабря.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:40

Шокирующая новогодняя ночь в Кельне (06.01.2016)

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Контекст

Беженцам вход воспрещен: меры безопасности или дискриминация?  

После изнасилования 18-летней девушки во Фрайбурге прошли протесты

Несколько мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге, по этому делу арестованы семь граждан Сирии и один немец. (30.10.2018)  

Суд в ФРГ приговорил беженца из Афганистана к высшей мере наказания

Афганский беженец Хусейн К. будет отбывать пожизненное заключение за резонансное убийство 19-летней студентки. Суд во Фрайбурге обратил внимание на особую тяжесть совершенного преступления. (22.03.2018)  

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шокирующая новогодняя ночь в Кельне (06.01.2016)  

Немецкие женщины борются против насилия  

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

После авианалетов в Сирии ООН требует ответов от России  

Глава немецкой делегации в ПАСЕ: Наша позиция по Украине остается неизменной  

В Европе сильно вырос спрос на качественное грузинское вино  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно