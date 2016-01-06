Во Фрайбурге начался процесс по делу о групповом изнасиловании

Большая коллегия по уголовным делам несовершеннолетних окружного суда Фрайбурга в среду, 26 июня, начала процесс по делу о предполагаемом групповом изнасиловании. На скамье подсудимых 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них восемь граждан Сирии, а также иракец, алжирец и немец. Помимо изнасилования, им вменяют в вину заведомое оставление лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, без помощи.

Главный подозреваемый - 22-летний мужчина - ранее неоднократно преступал закон. По словам представителей полиции, речь идет о трех эпизодах нанесения телесных повреждений и двух сексуальных преступлениях, совершенных с лета 2018 года.

Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября 2018 года. Молодой человек дал 18-летней девушке на дискотеке таблетку экстази, а затем напиток, в который предположительно было добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек изнасиловал девушку, находившуюся в бессознательном состоянии. Затем к насильнику присоединились его приятели.

Процесс продлится до конца декабря.

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