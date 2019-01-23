Во всем мире 617 млн детей не умеют ни писать, ни считать

Во всем мире 262 млн детей не имеют доступа к школам, в целом же, 617 млн детей не умеют ни читать, ни считать, сообщила Германская комиссия ЮНЕСКО в Бонне по случаю отмечаемого в четверг, 24 января, Всемирного дня образования.

Глава комиссии Мария Бёмер (Maria Böhmer) в этой связи констатировала наличие проблем и в Германии. "Уровень образования родителей по-прежнему имеет решающее значение для того, получат ли дети высшее образование. Мы должны приложить интенсивные усилия к тому, чтобы имеющимися возможностями в сфере образования пользовались и малообразованные семьи с миграционными корнями", - указала она.

Мария Бёмер констатировала также растущую нехватку учителей в Германии. Только из-за ухода большого числа преподавателей на пенсию, к 2030 году образуется дополнительный дефицит учителей в объеме 6800 преподавателей в год. А если учесть рост числа школьников, то уже к 2020 году дополнительный дефицит учительских кадров начальных школ увеличится на 1300 в год, а к 2025 году - почти на 3800 в год.

"Уже сегодня мы ощущаем нехватку высококвалифицированных учителей, и с каждым годом эта нехватка только увеличивается", - отметила глава Германской комиссии ЮНЕСКО.

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