Во время стрельбы в редакции газеты в США погибли пять человек

Нападение произошло в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. По данным полиции, в результате стрельбы пять человек погибли, трое получили ранения. Стрелок задержан.
В США неизвестный открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette, расположенной в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Об этом в четверг, 28 июня, сообщило агентство AFP.
По словам представителя полиции, в результате нападения пять человек погибли и еще трое ранены. Открывший стрельбу задержан. Здание в ходе операции было оцеплено, сотрудники редакции и соседних офисов эвакуированы. Телеканалы CNN, NBC и CBS сообщили, что задержанный - мужчина в возрасте 38 лет, житель Мэриленда.
Подробности трагедии описал в своем Twitter репортер издания Фил Дэвис, который находился в редакции. По его словам, мужчина расстрелял сотрудников газеты через стеклянную дверь. "Нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в нескольких человек и слышать звук перезаряжающегося оружия, сидя на корточках под столом".
Угрозы в адрес редакции в соцсетях
Мотивы открывшего стрельбу пока неизвестны. Нападение было целенаправленным актом, а сотрудники редакции газеты неоднократно получали угрозы в социальных сетях, сообщил журналистам шеф полиции округа Билл Крампф. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган написал в Twitter, что "потрясен произошедшим". Он поддерживает контакт с местными властями и полицией. Хоган призвал жителей воздержаться от посещения места происшествия.
О происшествии в Мэриленде проинформирован президент США Дональд Трамп. "Мои мысли и молитвы посвящены жертвам и их семьям", - написал глава Белого дома в своем Twitter.
"Атакой против каждого американца" назвала нападение на журналистов Capital Gazette пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
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