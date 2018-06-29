 Во время стрельбы в редакции газеты в США погибли пять человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2018

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Мир

Во время стрельбы в редакции газеты в США погибли пять человек

Нападение произошло в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. По данным полиции, в результате стрельбы пять человек погибли, трое получили ранения. Стрелок задержан.

Полиция у редакции газеты Capital Gazette

В США неизвестный открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette, расположенной в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Об этом в четверг, 28 июня, сообщило агентство AFP.

По словам представителя полиции, в результате нападения пять человек погибли и еще трое ранены. Открывший стрельбу задержан. Здание в ходе операции было оцеплено, сотрудники редакции и соседних офисов эвакуированы. Телеканалы CNN, NBC и CBS сообщили, что задержанный - мужчина в возрасте 38 лет, житель Мэриленда.

Подробности трагедии  описал в своем Twitter репортер издания Фил Дэвис, который находился в редакции. По его словам, мужчина расстрелял сотрудников газеты через стеклянную дверь. "Нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в нескольких человек и слышать звук перезаряжающегося оружия, сидя на корточках под столом".

Угрозы в адрес редакции в соцсетях

Мотивы открывшего стрельбу пока неизвестны. Нападение было целенаправленным актом, а сотрудники редакции газеты неоднократно получали угрозы в социальных сетях, сообщил журналистам шеф полиции округа Билл Крампф. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган написал в Twitter, что "потрясен произошедшим". Он поддерживает контакт с местными властями и полицией. Хоган призвал жителей воздержаться от посещения места происшествия. 

О происшествии в Мэриленде проинформирован президент США Дональд Трамп. "Мои мысли и молитвы посвящены жертвам и их семьям", - написал глава Белого дома в своем Twitter. 

"Атакой против каждого американца" назвала нападение на журналистов Capital Gazette пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

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    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

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    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

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