Вот ты какой - импичмент Трампа!

Разговор президентов США и Украины, в котором Трамп попросил Зеленского провести расследование против Байдена, может обернуться процедурой импичмента президента США. Сергей Елкин об этой угрозе.
Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн. (26.09.2019)
Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)