 Восход солнца над родовым замком германских кайзеров (фото) | Кадр дня | DW | 20.08.2018

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Кадр за кадром

Восход солнца над родовым замком германских кайзеров (фото)

Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции.

Замок Гогенцоллерн

Замок Гогенцоллерн расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Он является родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а с 1871 года занимали трон германских императоров - кайзеров. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

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    Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.

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    Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Потсдам, 1945 год

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    В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.

  • Открытка 1905 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

  • Фотография 1906 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В результате император Вильгельм II отрекся от престола и бежал в Нидерланды. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они вновь поселились здесь и жили до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству и сейчас управляется фондом Прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

  • Елизавета II во дворце Цецилиенхоф, 2004 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.

    Автор: Максим Нелюбин


Древняя романтика современных немецких ландшафтов

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  • Нойшванштайн

    20 самых красивых средневековых замков Германии

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  • В долине реки Ар

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    Продолжение следует

    Фоторепортажи о каких немецких замках вы хотели бы увидеть в нашей туристической рубрике "По Германии"? Наш адрес: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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