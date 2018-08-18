Восход солнца над родовым замком германских кайзеров (фото)

Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции.
Замок Гогенцоллерн расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Он является родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а с 1871 года занимали трон германских императоров - кайзеров. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.
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