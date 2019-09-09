Восточный комитет немецкой экономики возглавил Оливер Хермес

Новым председателем Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) избран немецкий топ-менеджер Оливер Хермес (Oliver Hermes). В понедельник, 23 сентября, члены лоббистской организации единогласно проголосовали за кандидатуру 48-летнего председателя правления дортмундского концерна Wilo, производящего насосы и насосные системы.

Таким образом, Хермес стал преемником Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele) на посту комитета, который представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран.

Ключ к рынкам Центральной и Восточной Европы

"OAOEV для немецкой экономики является важнейшим ключом, открывающим двери к 29 странам Центральной и Восточной Европы. Колоссальными преимуществами этой сети воспользовалась и моя компания Wilo, чему нам многие в Европе завидуют", - заявил Хермес.

По его словам, целью его деятельности во главе Восточного комитета немецкой экономики станет поддержание контактов и получение новых, а также представление интересов входящих в организацию компаний в политической сфере. "Мы живем в очень неспокойные времена как в политическом, так и в экономическом смысле. Все больше людей позволяют себя увлечь национализмом, протекционизмом и популизмом", - отметил он и напомнил о значительной роли международного сотрудничества.

"Поэтому так важно работать над созданием общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и снятием существующих ограничений в форме таможенных и визовых преград, а также различающихся стандартов в Европе", - призвал он.

Задача - способствование немецкому бизнесу в Восточной Европе

"Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики" (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., OAOEV) образован в мае 2018 года в результате слияния двух организаций-предшественников - основанного в 1952 году Восточного комитета немецкой экономики и зарегистрированного в 1989 году Восточноевропейского объединения немецкой экономики.

Задачей объединения является способствование немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Доля экспорта немецких компаний в эти страны, по данным самой организации, составляет около одной пятой совокупного объема экспорта ФРГ. Таким образом восточноевропейский рынок для немецких компаний более значителен, чем рынки США и Китая.

В OAOEV представлены около 350 членов - компаний и производственных объединений. Его поддерживают шесть ведущих объединений немецкой экономики, в том числе Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) и Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

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