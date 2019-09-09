 Восточный комитет немецкой экономики возглавил Оливер Хермес | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2019

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Германия

Восточный комитет немецкой экономики возглавил Оливер Хермес

Главой организации немецких лоббистов в Восточной Европе и постсоветских странах избран Оливер Хермес, глава концерна Wilo, производящего насосы.

Новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Новым председателем Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) избран немецкий топ-менеджер Оливер Хермес (Oliver Hermes). В понедельник, 23 сентября, члены лоббистской организации единогласно проголосовали за кандидатуру 48-летнего председателя правления дортмундского концерна Wilo, производящего насосы и насосные системы.

Таким образом, Хермес стал преемником Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele) на посту комитета, который представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран.

Ключ к рынкам Центральной и Восточной Европы

"OAOEV для немецкой экономики является важнейшим ключом, открывающим двери к 29 странам Центральной и Восточной Европы. Колоссальными преимуществами этой сети воспользовалась и моя компания Wilo, чему нам многие в Европе завидуют", - заявил Хермес.

По его словам, целью его деятельности во главе Восточного комитета немецкой экономики станет поддержание контактов и получение новых, а также представление интересов входящих в организацию компаний в политической сфере. "Мы живем в очень неспокойные времена как в политическом, так и в экономическом смысле. Все больше людей позволяют себя увлечь национализмом, протекционизмом и популизмом", - отметил он и напомнил о значительной роли международного сотрудничества.

"Поэтому так важно работать над созданием общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и снятием существующих ограничений в форме таможенных и визовых преград, а также различающихся стандартов в Европе", - призвал он.

Задача - способствование немецкому бизнесу в Восточной Европе

"Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики" (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., OAOEV) образован в мае 2018 года в результате слияния двух организаций-предшественников - основанного в 1952 году Восточного комитета немецкой экономики и зарегистрированного в 1989 году Восточноевропейского объединения немецкой экономики.

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Задачей объединения является способствование немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Доля экспорта немецких компаний в эти страны, по данным самой организации,  составляет около одной пятой совокупного объема экспорта ФРГ. Таким образом восточноевропейский рынок для немецких компаний более значителен, чем рынки США и Китая.

В OAOEV представлены около 350 членов - компаний и производственных объединений. Его поддерживают шесть ведущих объединений немецкой экономики, в том числе Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) и Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

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    Автор: Андрей Гурков


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Заявление Восточного комитета немецкой экономики

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