 Воспоминания евродепутатов о Майдане: Курс Украины уже не изменить | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.11.2018

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Украина

Воспоминания евродепутатов о Майдане: Курс Украины уже не изменить

К пятой годовщие начала Евромайдана DW пообщалась с евродепутатами, не раз бывавшими в Киеве во время протестов. О чем они вспоминают?

Участники акции протеста на Майдане 21 ноября 2013 года

Участники акции протеста на Майдане 21 ноября 2013 года

После решения украинских властей под руководством тогдашнего президента Виктора Януковича не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, о котором стало известно 21 ноября 2013 года, возмущенные украинцы вышли на акции протеста на Майдан. Протесты продолжались три месяца. После расстрела силовиками около 100 демонстрантов Янукович бежал в Россию. DW пообщалась с евродепутатами, не раз бывавшими на Майдане во время протестов, и задала два вопроса: что вам больше всего запомнилось и поразило во время Майдана? И стала ли Украина за эти пять лет другой страной?

Евродепутат от Германии Ребекка Хармс, фракция "зеленых": "Я никогда в жизни не видела настолько отважных людей"

Ребекка Хармс (Rebecca Harms): Я пережила на Майдане безумно много эмоциональных моментов. Меня снова и снова ужасали происходящие эскалации (насилия по отношению к протестующим со стороны силовиков. - Ред.). До того я никогда раньше в моей жизни не видела настолько отважных людей, выступавших за идеи свободы и создания нормальной европейской страны.

Ребекка Хармс

Ребекка Хармс

Точно самым тяжелым для меня моментом была церемония прощания на Майдане с "Небесной сотней", то есть с жертвами снайперов "Беркута". И тогда политики из лучших побуждений попробовали найти поддержку компромиссу, который (тогда глава МИД ФРГ Франк-Вальтер. - Ред.) Штайнмайер вместе с министром иностранных дел Франции помогли достичь с правительством Януковича. Но мне было совершенно ясно, что в той ситуации, с теми настроениями возле сцены, не было больше никаких возможностей для компромисса с Януковичем, позволивших бы ему оставаться в должности. И на следующее утро Януковича больше не было в городе. Без никакого насилия. Никто его не заставлял уйти. Он сам осознал, что после того, как он допустил либо же инициировал столько насилия, он больше не мог оставаться в должности.

Украина стала другой страной уже зимой 2013-2014-го. Это связано с Януковичем и Владимиром Путиным, ведь украинцы не хотели прогибаться под тем насилием, жертвой которого они стали. Я думаю, что в ту зиму Украина заново начала то, о чем часто говорят - консолидация и взросление нации. И дороги назад уже нет.

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler), евродепутат от Германии, фракция Европейской народной партии: "В Украине не сможет победить тот, кто бы сказал: мы опять пойдем российским путем"

Михаэль Галер (Michael Gahler): Меня поразило то, что люди пришли, несмотря на то, что было очень холодно. Мы задавались вопросом: что будет, если Янукович просто пересидит, переждет, пока не наступят морозы и все закончится. Но мороз все же не остановил выступления людей за демократическую Украину. Потому это и была действительно "Революция достоинства".

Михаэль Галер

Михаэль Галер

Януковича избрали (президентом Украины. - Ред.), конечно же, из-за разочарования тем, что "оранжевые" не выполнили (ожиданий "Оранжевой революции". - Ред.). Но люди быстро поняли, что Янукович и компания думают лишь о личном обогащении и пророссийском курсе. А украинцы этого не хотят. Они сравнивают свою ситуацию с Россией и с, например, Польшей. И они увидели за последнюю четверть столетия, что Польша развивалась иначе, нежели Россия и Украина. И потому для них это было делом личного достоинства сказать: нет, мы хотим для нас и наших детей европейского будущего. И эта несокрушимая воля во второй раз, после "Оранжевой революции" (выйти на Майдан. - Ред.) - несмотря на холодную погоду, несмотря на неизвестность, а не будут ли стрелять.

Украина изменилась. За эти пять лет было столько реформ, сколько не было за все 20 лет до того. Я думаю, несмотря на все трудности, несмотря на силы, создающие препятствия, курс уже невозможно изменить. Люди этого не позволят. Я думаю, страна достигла точки невозврата - не в вопросе достигнутых целей, а в том смысле, что в этой стране не сможет победить (на выборах. - Ред.) тот, кто бы сказал: мы опять пойдем российским путем.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, фракция либералов: "Украина должна понять, что созданную Майданом большую надежду нельзя разочаровывать"

Пятрас Ауштрявичюс: Начало Майданабыло надеждой. И признаком того, что Украина может стать совершенно другой страной. Я помню мороз на улицах Киева, тот дух людей, стоявших там и державших линию обороны. Линию обороны демократической Украины. Я думаю, Украина должна понять, что такую большую надежду, созданную Майданом, нельзя разочаровывать.

Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс

Я никогда не забуду, как мы прибыли с делегацией Европарламента. Нас пригласили выступить на сцене. Мы встретили певицу Руслану, она практически вынырнула из темноты, чтобы нас поприветствовать и пригласить на сцену. И она показала нам пули, которые считанные часы до того достали из убитых людей. Я надеюсь, эти воспоминания и далее будут побуждать людей бороться за изменения.

Я думаю, Украина сейчас - другая страна. Можно спрашивать, насколько другая, сравнивая ожидания с реальностью. Есть еще много работы. Но Украина - стабильный партнер ЕС. Между нами действует соглашение об ассоциации. Я надеюсь, ЕС и Украина будут оставаться близкими партнерами для реализации всех изменений. Ведь когда встречаешься с людьми, то видишь, сколько надежды они сохраняют, несмотря на социальные и экономические трудности в Украине.

Евродепутат от Чехии Яромир Штетина, фракция Европейской народной партии: "Украинцы не хотят вступать в новый Советский Союз".

Яромир Штетина: Я несколько раз бывал на Майдане зимой 2013-2014-го. Обыкновенно я останавливаюсь в гостинице "Украина" (расположена чуть выше площади Независимости, выходит на нее окнами. - Ред.).

Яромир Штетина

Яромир Штетина

Помню очень сильный момент. Это было за одну или две ночи до событий на Институтской, до убийства "Небесной сотни". Это был февраль, было холодно. И все на Майдане пели, где-то к утру, было еще темно. Это было очень сильное впечатление, потому что пели, думаю, десять тысяч человек, ночью.

За 5 лет общество изменилось. Я узнал, в чем смысл Майдана. Его причина была в том, что украинцы не хотели вступать в этот новый Советский Союз, который Владимир Путин называет Евразийским Союзом. Потому что у украинцев есть свой исторический опыт. Они помнят Голодомор, ГУЛАГ.

Контекст

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Я часто заезжал в Донбасс, впервые весной 2014 года. Я встречался со многими бойцами добровольческих батальонов. В Мариуполе, в Славянске. Те парни, с которыми я общался, и которых Москва называет "фашистами, нацистами".

Меня всегда удивляло, что этим добровольцам не стыдно говорить слова, которые мы, в Европе, забыли. Спрашиваю: "Почему ты здесь?". И он отвечает: "Защищаю свою родину". - "А почему защищаешь?" - "Чтоб мы жили свободно". Поменялось то, что украинцы осознали: надо защищаться от насилия. Они знают, что это - не гражданская война, а сопротивление одного государства другому.

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    Автор: Виктор Вайц


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