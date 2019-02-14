Волонтеры доказали троекратное завышение явки на выборах в Подмосковье

Троекратное завышение явки на выборах губернатора Московской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года на участках в подмосковном городе Рошаль смогли зафиксировать и подтвердить волонтеры Движения в защиту прав избирателей "Голос". Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает интернет-портал "Медуза", проведший собственное расследование.

По оценке издания, реальная явка избирателей на восьми участках в Рошале, определенная в результате изучения многочасовых записей с официальных видеокамер, составила 3450 человек из более чем 16 тысяч избирателей. Даже с учетом голосования на дому, которое никакими видеоматериалами невозможно опровергнуть или подтвердить, явка составила не более 22,5 процента. В то же время, согласно отчету городской избирательной комиссии, явка в Рошале составила 63,6% или в абсолютных цифрах - 10246 человек. Как выяснили волонтеры, ни на одном из избирательных участков число людей, подсчитанных после изучения видеозаписей, не совпадает с цифрами в протоколах, которые всякий раз показывают значительно более высокую явку.

Согласно материалам движения "Голос", как минимум на двух участках, был произведен вброс бюллетеней во время подсчета голосов. Победу на выборах одержал действующий губернатор области Андрей Воробьев, получивший 62,5% голосов. При этом в Рошале его поддержка составила 78,7 процента.

Скандальные выборы 9 сентября 2018 года

В мае 2018 года, незадолго до единого дня голосования, в отставку по собственному желанию ушла глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. На ее место была назначена заместитель губернатора Воробьева Эльмира Хаймурзина, которая, в свою очередь, покинула этот пост вскоре после выборов, в октябре 2018 года, возглавив город Красногорск.

Московская область стала одним из регионов, где были зафиксированы самые массовые нарушения на выборах губернаторов в единый день голосования. Так, по подсчетам "Новой газеты", на 48 участках в Балашихе были зафиксированы более 300 случаев так называемой "карусели".

Следком разберется

11 декабря вопрос об отказе правоохранительных органов изучать видеосвидетельства многочисленных нарушений на выборах губернатора Подмосковья был поднят на закрытой части заседания Совета по правам человека при президенте РФ. Путин заявил, что дал поручение главе Следственного комитета РФ (СК) проверить видеозаписи.

13 февраля, не дожидаясь результатов проверки СК, новый глава Мособлизбиркома Илья Березкин объявил о ряде увольнений как в самом избиркоме, так и в территориальных комиссиях. В то же время он заявил "Медузе", что "официальных обращений в комиссию о правонарушениях в городском округе Рошаль пока не поступало".

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