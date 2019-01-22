Волков в Германии становится больше (видео)

20 лет назад волки вернулись в Германию из Восточной Европы. Их число постоянно растет. Немецкие фермеры бьют тревогу.
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