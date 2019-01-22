 Волков в Германии становится больше (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.01.2019

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Культура и стиль жизни

Волков в Германии становится больше (видео)

20 лет назад волки вернулись в Германию из Восточной Европы. Их число постоянно растет. Немецкие фермеры бьют тревогу.

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02:41 мин

Немецких фермеров пугают волки

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    Автор: Виктор Вайц


 

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