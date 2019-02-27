Волкер: США поддерживают свободу судоходства в Черном море

Спецпредставитель США Волкер во время визита в Украину назвал неправомерным нападение России на украинских моряков, подтвердил непризнание Вашингтоном аннексии Крыма и призвал Москву к выполнению минских соглашений
Визит специального представителя государственного департамента США Курта Волкера в Украину 26 и 27 февраля прошел под знаком жесткой критики агрессивных действий России и демонстрации военной и дипломатической поддержки Украины. Волкер назвал недопустимым нападение России на украинские военные корабли в районе Керченского пролива, подтвердил непризнание Вашингтоном аннексии Крыма и призвал Москву прекратить вооруженную агрессию на Донбассе.
Символ военного сотрудничества
Нападение России на военные корабли Украины в ноябре незаконно, задержанные украинские моряки должны быть немедленно освобождены, а Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив. Такими заявлениями начал свой визит в Украину 26 февраля Курт Волкер. Эти слова прозвучали во время пресс-конференции на причале у американского ракетного эсминца "Дональд Кук", который зашел в порт Одессы по приглашению украинской стороны.
Волкер поднялся на его борт вместе с европейскими дипломатами и президентом Украины Петром Порошенко. "Наш визит - это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море", - заявил Волкер. В ответ Порошенко отметил, что рассматривает визит американского корабля и Курта Волкера, как развитие сотрудничества Украины и США, "в том числе и в оборонной сфере".
Дипломатическое давление
После переговоров с Порошенко в Киеве в тот же день Волкер обвинил Россию в невыполнении минских договоренностей. "Россия никогда не придерживалась прекращения огня. Не было полного отвода тяжелых вооружений. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины, Россия по-прежнему финансирует незаконные формирования и предоставляет им вооружения", - подчеркнул американский дипломат. Он призвал Россию согласиться на миротворческую операцию под эгидой ООН в Донбассе и на выполнение предварительных условий по "выводу российской армии и демонтажу так называемых республик".
Не менее жестким по отношению к Москве стало выступление Волкера 27 февраля на V Международном форуме "Оккупированный Крым, 5 лет сопротивления". Здесь он выразил надежду Вашингтона на то, что Россия начнет серьезную дискуссию о прекращении агрессии в Донбассе. "Мы будем оказывать поддержку Украине до тех пор, пока этого не произойдет", - заявил Волкер. Он напомнил, что его страна сняла ограничения на предоставление Киеву летального оружия.
Домашнее задание для Киева
Напоследок американский гость дал понять, что, несмотря на российскую агрессию, Украина должна выполнять свою часть обязательств - продолжить экономические и политические реформы, борьбу с коррупцией, а также обеспечить проведение демократических президентских и парламентских выборов. "Мы будем стоять рядом с вами и во время выборов, и после выборов, независимо от того, каковы будут их результаты. Мы будем поддерживать мирную демократическую процветающую безопасную Украину в ее законных границах, включая Крымский полуостров", - заявил Волкер.
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