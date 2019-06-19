 Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2019

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Мир

Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

России пора "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" о причинах крушения MH17, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке представляет новые данные международной следственной группы (JIT) о крушении малазийского Боинга над Донецком

Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке представляет новые данные международной следственной группы (JIT) о крушении малазийского "Боинга" над Донецком

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Кремль "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения над Донецком в июле 2014 года лайнера Boeing-777 Малазийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом дипломат заявил вечером в среду, 19 июня, на своей странице в Twitter.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - написал дипломат. "России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия", - добавил он.

Новые данные JIT о трагедии рейса MH17

Контекст

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Несколькими часами ранее главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке  представил в голландском городе Ньивегейне новые данные международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малазийского "Боинга" на востоке Украины и назвал имена четырех основных подозреваемых.

С точки зрения JIT, ими являются три россиянина: бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубовицкий и полковник Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Все подозреваемые были объявлены в международный розыск. Суд над ними состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года, даже в случае отсутствия обвиняемых на процессе, подчеркнул Вестербеке. 

Реакция РФ на обвинения JIT

В тот же день пресс-служба российского МИД опубликовала заявление, в котором результаты расследования JIT называются "абсолютно голословными обвинениям, направленными на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности".

"Очевидно, что Совместная следственная группа продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - подчеркивается в документе.

В то же время МИД РФ опроверг обвинения в том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием. "Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17", - говорится в коммюнике.

Россия винит в катастрофе MH17 Украину

В качестве примера данного сотрудничества в документе называется, кроме прочего, эксперимент российского концерна "Алмаз-Антей", основанного на моделировании возможного развития событий при катастрофе над Донецком и содержащего аргументы в пользу того, что лайнер был сбит ракетой, снятой с вооружения российской армии, и с территории, которую на тот момент контролировали украинские военные.

Кроме того, отмечается, что российская сторона передала следствию "первичные радиолокационные данные и документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также "высокоточные экспертизы, доказывающие сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ".

Крушение "Боинга-777" над Донецком

Лайнер "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 13:10

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о докладе международной следственной группы по делу о крушении рейса MH17

Статья DW о докладе международной следственной группы по делу о крушении рейса MH17  

Презентация эксперимента концерна "Алмаз-Антей" по катастрофе рейса MH17

Презентация эксперимента концерна "Алмаз-Антей" по катастрофе рейса MH17

Заявление МИД РФ относительно новых данных международной следственной группы по делу о крушении "Boeing-777" над Донецком

Заявление МИД РФ относительно новых данных международной следственной группы по делу о крушении "Boeing-777" над Донецком

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости  

Следствие по крушению MH17: "Боинг" сбит российским "Буком" из Курска - DW Новости  

Следствие: Эта российская ракета сбила МН17  

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