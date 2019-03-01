Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Кит Флинт, вокалист популярной панк-группы The Prodigy был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс на юго-востоке Англии в понедельник, 4 марта. Как сообщил основатель группы Лиэм Хоулетт на ее официальной странице в Instagram, Флинт покончил с собой.

"Не могу поверить в то, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные, - написал Хоулетт. - Я шокирован, разъярен, растерян, мое сердце разбито…"



Полиция не считает обстоятельства смерти Флинта подозрительными

Пресс-секретарь полиции графства Эссекс подтвердил факт смерти 49-летнего музыканта. По его словам, стражи порядка обнаружили тело Флинта в его доме в Брук Хилле, после чего оповестили о случившемся его близких родственников.

Полиция не считает обстоятельства смерти музыканта подозрительными. В настоящее время материалы дела готовятся к передаче судебному приставу.

Мировая популярность The Prodigy

Группа The Prodigy, играющая музыку в стиле электропанк, была основана в 1990 году. Кроме Лиама Хоулетта, а также танцора и вокалиста Кита Флинта, в нее входили вокалист Лирой Торнхилл и рэпер MC Maxim Reality. Одна из первых песен группы - "Charly" - поднялась в 1991 году на первую строчку в британских чартах.

Другими хитами группы, принесшими ей мировую популярность, стали песни "Breathe", "Firestarter" и "Voodoo People".

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