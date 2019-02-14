Войны: чего россияне, украинцы и европейцы боятся больше всего

Мир в Европе нестабилен, европейцы боятся крупного военного конфликта на континенте. Что сделать, чтобы его избежать? Такой вопрос поставили перед собой авторы исследования Security Radar ("Радар безопасности"), выпущенного фондом имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung). Для этого авторы провели ряд репрезентативных опросов, а также собрали мнения экспертов по вопросам безопасности. Для исследования были отобраны семь европейских государств - Германия, Франция, Латвия, Польша, Сербия, Россия и Украина. Авторы объяснили свой выбор особой важностью этих стран для безопасности в Европе.

Главныйстрах: война

Респонденты во всех семи странах выразили обеспокоенность состоянием мировой политики. Они боятся войн и вооруженных конфликтов: такие страхи характерны для большинства опрошенных (средний показатель по всем семи странам - 78%). По-разному выглядят страхи военных конфликтов у респондентов в разных странах. В Восточной Европе люди описывают возможный конфликт как вооруженное столкновение между РФ и Западом (59%), во Франции и Германии такая угроза кажется маловероятной - 75 процентов французов и 60 процентов немцев в такой сценарий не верят, представления о возможной войне у них диффузные.

Военный призыв в Луганске, самопровозглашенная ЛНР

На втором месте идет страх перед международным терроризмом (75%) и изменениями климата (70%). Впрочем, разница выявляется в деталях: если в Германии, Франции и Сербии вопросы экологии волнуют даже больше опасности войн (от 78 до 83% респондентов), то в России и Латвии забота о климате актуальна только для половины населения (53 и 58% соответственно).

Восточные европейцы недовольны своим местом в мире

Отвечая на вопрос, какая страна представляет наибольшую опасность для мира на европейском континенте, европейцы назвали две: США и Россию (50 и 43%). Разумеется, где-то больше боятся Россию - в Украине, Польше и Латвии, где-то США - в России, Сербии и Германии (в последней 39% испытывают страх перед США против 15% респондентов, опасающихся РФ). Авторы называют эти данные отражением "латентного антиамериканизма" в немецком обществе, который, по их словам, противоречит роли США как гаранта безопасности ФРГ в течение многих десятилетий.

Головной офис фонда имени Фридриха Эберта, близкого немецкой партии социал-демократов

Но истинным вызовом для безопасности в Европе авторы Security Radar 2019 называют неудовлетворенность ряда стран Восточной Европы собственным международным статусом. Респонденты из Украины, Сербии и России заявили, что другие государства мешают их странам добиться истинного величия и занять достойное место в международном сообществе. В России, например, с этим тезисом согласны 69% опрошенных.

Примечательно: хотя опрошенные россияне недовольны местом страны в международном сообществе, лишь 39% согласились бы с тем, чтобы Россия взяла на себя больше ответственности за международный порядок. При этом внешняя политика, основанная на ценностях, в РФ поддержки не нашла бы. Что настораживает экспертов: жители Польши и России, согласно опросам, поддерживают рост военных расходов и военное вмешательство их стран в конфликты в случае необходимости (60 и 48% соответственно). Впрочем, столько же респондентов в России, 48%, высказались против военного вмешательства. Также россияне, судя по данным социологического исследования, реже других европейцев уверены в том, что их благополучие зависит от благополучия других стран.

Все хотят мирно решить конфликт вокруг Украины

Ряд вопросов в исследовании касался кризиса вокруг Украины. Мало удивительного в том, что находящиеся по разные стороны россияне и украинцы обвиняют друг друга в конфликте. Остальные европейцы заняли двойственную позицию. С одной стороны, в большинстве они считают именно Россию в большей степени ответственной за эскалацию украинского кризиса. Большинство респондентов, за исключением жителей РФ и Сербии, считают аннексию украинского полуострова Россией аннексией, то есть незаконной (от 62% и выше). В то же время респонденты из стран ЕС выступают против расширения санкций против Кремля. 56 процентов всех опрошенных уверены, что их страны должны усилить сотрудничество с РФ. К слову, в России спустя пять лет после начала конфликта число сторонников аннексии остается высоким (до 90%).

Эксперты советуют говорить с Россией, как с Китаем

Но как решать украинский конфликт? Респонденты из Украины видят решение конфликта с Россией в дальнейшей интеграции в западные структуры, что вызывает резкое несогласие респондентов из РФ. Остальные европейцы - за нейтралитет. При этом подавляющее большинство всех опрошенных выступает за дипломатическое решение конфликта.

Авторы на основании данных сформулировали три предложения: всерьез относиться к страхам всех стран континента, искать компромиссы и соблюдать международные нормы. Но опрошенные эксперты признаются: с точки зрения Москвы, значительного пространства для маневра в вопросе украинского конфликта нет. Компромисс в России, по их словам, считается признаком слабости, признавать ошибки, например, военное присутствие в Донбассе, Россия не готова. Эксперты видят и другие возможности, как ЕС мог бы постараться снять напряженность в переговорах с Москвой. Их совет: отказаться от обсуждения проблем демократии в России и налаживать отношения так же прагматично, как с Китаем.

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