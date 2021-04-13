Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной

Эксперты и военные активно обсуждают сообщения СМИ о концентрации российских военных вблизи украинской границы. Ситуация развивается по нарастающей: информация об активности российской армии вблизи границы с Украиной 30 октября появилась в The Washington Post. В публикации говорилось, что якобы в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, показывающие передвижение российской военной техники.

Для "поддержания напряженности в регионе"

Далее, исходя из анализа спутниковых снимков, эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман написал, что российская 41-я общевойсковая армия после завершения российско-белорусских учений в сентябре не вернулась в места своей дислокации, а заняла позиции у границы с Украиной. 1 ноября онлайн-ресурс Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области (граничит с Беларусью, но не с Украиной. - Ред.), возможно, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии в этом районе.

Марк Милли

В Пентагоне тогда заявили, что наблюдают за событиями. В то же время в Минобороны Украины вначале опровергли стягивание Россией дополнительных войск к своим границам, но вскоре изменили оперативную оценку ситуации. В военном ведомстве пояснили, что на границе с Украиной, а также на неподконтрольных Киеву территориях сосредоточены российские военные группировки численностью около 90 тысяч с целью, как сказано в заявлении, "поддержания напряженности в регионе". При этом не уточнялось количество возможных новоприбывших подразделений ВС России.

О нахождении крупного военного контингента в районе российско-украинской границы в среду, 3 ноября, на форуме по вопросам безопасности Aspen сообщил и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. "Что это значит? Мы еще не знаем, преждевременно говорить", - отметил он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что "Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым". В то же время в МИД РФ заявили, что сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной, "не соответствуют действительности". Следует ли ожидать нового витка эскалации? DW расспросила западных обозревателей.

"Туман неизвестности" вокруг активности войск РФ

В последние недели на фоне стагнирующего дипломатического процесса по урегулированию кризиса в Донбассе ситуация на востоке Украины заметно обострилась. Так, в течение сентября и октября как со стороны официального Киева, так и от представителей пророссийских сепаратистских образований звучали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Глен Грант

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая также оказалась в центре внимания после непродолжительного блокирования ее работы в Донецке, подтвердили, что количество обстрелов по сравнению с августом в первые недели сентября увеличилось на треть. Очередное обострение наметилось к концу октября - после применения ВС Украины купленного у Турции ударного дрона Bayraktar для уничтожения гаубицы сил "ДНР". Между тем минские соглашения запрещают использование дронов сторонами конфликта. В МИДе ФРГ выразили тогда обеспокоенность.

По мнению британского отставного подполковника, в прошлом советника Минобороны Украины Глена Гранта, развивающаяся в последние недели ситуация отличается от эскалации, имевшей место в апреле нынешнего года. Если весной это были маневры, говорит Грант, то сейчас Россия, пользуясь военной терминологией, напускает "туман неизвестности" вокруг ее дальнейших тактических планов. "В прошлый раз точно речь шла о проверке реакции Украины и идентификации ее возможных слабых мест, проверке логистики. Сегодня же, пока мы не увидим конкретных действий, трудно судить о том, является ли концентрация войск частью крупного плана или очередными маневрами", - отметил он в разговоре с DW.

Политико-дипломатический аспект

В свою очередь, эксперт Бельгийского королевского института международных отношений (EGMONT), в прошлом глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко обращает особое внимание на политико-дипломатический аспект. Франко напомнил о недавнем обмене дипломатическими "шпильками" между Россией и НАТО - закрытии представительства РФ при штаб-квартире НАТО в Брюсселе и бюро НАТО в Москве, а также ряде заявлений российских политиков, недовольных сближением Украины с НАТО.

Дмитрий Медведев

Так, 11 октября газета "Коммерсантъ" опубликовала статью зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с резкой критикой украинских властей. Далее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, выразил беспокойство "военным освоением Украины со стороны НАТО". О том, что членство Киева в альянсе "угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть ее к активным мерам", говорил в эфире телеканала France 5 и Дмитрий Песков.

Исходя из данной риторики, Франко расценивает возможную активность российских войск на границе с Украиной как попытку послать некий сигнал Киеву и НАТО: "Я склонен связывать это с недавними контактами министра обороны США и президента Джо Байдена с украинскими коллегами и вновь витающей в воздухе темой вступления Украины в НАТО".

Широкий международный контекст

Впрочем, опрошенные DW эксперты склонны также рассматривать положение на российско-украинской границе не только в контексте отношений двух стран, но и в более широком, международном контексте. Для России это благоприятный момент, учитывая ситуацию вокруг Тайваня, говорит Грант: "Весь интерес США, а также и Великобритании, направлен сейчас на Азиатско-Тихоокеанский регион. И чем сильнее звучат китайские угрозы в адрес Тайваня, тем слабее может быть ответ Запада в случае обострения (на востоке Украины. - Ред.)".

Марк Франко, в свою очередь, также прослеживает параллели с напряженностью вокруг Тайваня и отмечает, что "с геополитической точки зрения уже можно спрогнозировать определенные последствия ситуации - сближение России и Китая" на фоне ужесточения политики США в отношении обеих стран.

Дойдет ли до военной эскалации?

Стоит ли опасаться возможной эскалации конфликта? Американский генерал Марк Милли во время выступления на форуме ASPEN отметил, что в настоящее время военные США в передвижениях на российской стороне вблизи границ с Украиной не увидели ничего "открыто агрессивного". В свою очередь, Марк Франко также полагает, что речь идет, образно говоря, об "игре мускулами" и "войне нервов". Не думаю, что Россия будет действовать неразумно, расширяя уже существующий конфликт, скорее, это некая игра, указывает Франко.

Марк Франко

Вместе с тем Глен Грант, военный с 37-летним опытом службы в Вооруженных силах Великобритании, наоборот, не исключает сценария обострения ситуации. Он призывает Украину и страны Запада, учитывая неоднозначность обстановки, не терять бдительности.

"Среди украинских военных бытует мнение, что для вторжения Россия нуждается в большем военном контингенте, нежели тот, что сосредоточен на границе. Полагаю, что это ошибочная оценка того, насколько быстро могут развиваться события. Любые быстрые движения всегда застают обороняющуюся сторону врасплох", - предупреждает Грант и добавляет, что для поддержки Украины странам Запада следует активнее использовать инструментарий экономического воздействия на Кремль.

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