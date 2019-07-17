ВОЗ сообщила об утроении числа заболевших корью в мире

За первые шесть месяцев 2019 года число заболевших корью в мире в три раза превысило уровень прошлого года за аналогичный период. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованного в понедельник, 12 августа.

Согласно экспертам организации, количество заболевших корью в мире непреклонно растет с 2016 года. В первой половине 2019 года число случаев заражения стало самым высоким за последние 13 лет. Миллионы людей по всему миру находятся в зоне риска, предупреждает ВОЗ.

"В ряде стран мира вспышки кори стали серьезным вызовом для национальных систем здравоохранения, многие умерли от этой болезни или стали инвалидами", - говорится в докладе организации.

Страны с самым высоким уровнем заболевания корью

Самое большое число заболевших корью, по данным ВОЗ, в текущем году было зарегистрировано в Конго, на Мадагаскаре и в Украине. Крупные вспышки этого заболевания были также отмечены в ряде африканских стран, а также в Тайланде, на Филиппинах и в Казахстане.

В европейском регионе за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано около 90 тысяч случаев заболевания кори. Это превысило общее количество случаев заболевания за весь 2018 год (84 462 случая), отмечается в докладе.

При этом в настоящее время вспышки кори происходят не только в государствах с общим низким уровнем вакцинации, но и в странах, где уровень вакцинации является в целом высоким. Кроме прочего, это связано с неравномерным распределением вакцины по стране, а также разным уровнем вакцинации людей различных возрастных групп, отмечают эксперты ВОЗ.

Прививки от кори в Германии

Правительство Германии в июле 2019 года одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады.

Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Чай Прежде чем решить, что делать с той или иной болезнью, неплохо выпить чашку травяного чаю. Его в Германии можно купить не только в аптеке, но и в любом магазине. Чаи из целебных трав оказывают благоприятное действие. Кроме того, они прекрасно поднимают общий тонус и помогают расслабиться.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Лакрица Известное средство от кашля - корень солодки, лакричника или лакрицы (лат. Glycyrrhiza glabra), является основой любимого у немцев "тягучего" лакомства. Независимо от формы и степени сладости, лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельченных лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Горчица О пользе горчичников в Германии сегодня мало кто знает. Также редко немцы парят ноги с горчичным порошком. Горчица известна здесь больше, как средство от… изжоги! Звучит парадоксально, но чайная ложка острой горчицы, "принятая" после еды, успокаивает желудок. Содержащееся в горчице горчичное масло улучшают работу желчного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Имбирь В эпоху Средневековья к известным в Германии средствам "от всех болезней" - чесноку и корню хрена - присоединился завезенный из дальних стран имбирь (лат. Zingiber officinаle). Богатый витаминами и важными аминокислотами чудо-корень улучшает пищеварение и кровоснабжение. А имбирный чай с лимоном и медом - универсальное жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Водка То, что в меру "принятый" напиток не только согревает, но и избавляет от различных недугов, известно давным-давно. Приверженцы народной медицины в Германии применяют водку, как средство от… повышенной потливости ног и рук. Чтобы избавиться от такой неприятности, рекомендуется дважды в день протирать руки и ноги смоченной в водке марлей.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Сало по-немецки Ломтик копченого сала или "шпека", как его называют немцы, способен спасти от зубной боли! Во всяком случае, утихомирить ее на время, пока вы доберетесь до зубного врача. Не торопитесь съесть сразу весь кусочек - оставьте его за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15-20 вам станет легче. Соль мяса "вытягивает" жидкость из опухшей десны и действует как легкое обезболивающее средство.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Оливковое масло Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Капуста О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Творог Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочередно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Черный перец Как известно, клин клином вышибают, а икоту - перцем! Опасной эту физиологическую реакцию организма не назовешь, обычно она проходит сама собой. Но иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый черный перец. Содержащийся в нем алкалоид пиперин вызовет "защитную реакцию", и икающий, чихнув, избавится от икоты.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Пекарский порошок Искусственный разрыхлитель теста или просто сода - к этому "подручному" средству немцы прибегают в срочном порядке при воспалении мочевого пузыря. Щепотка соды или пекарского порошка, растворенная в стакане воды, нейтрализует кислотную среду, столь благоприятную для размножения бактерий и превращает ее в щелочную.

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов Бульон При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список "целительных" блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляются пряности: гвоздика, перец-горошек, лавровый лист, коренья петрушки, луковица, по желанию - небольшой кусочек имбиря. Излюбленный немецкий суп из куриного бульона - с тонкой, домашней лапшой. Автор: Инга Ваннер

