 ВОЗ сообщила об утроении числа заболевших корью в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2019

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Мир

ВОЗ сообщила об утроении числа заболевших корью в мире

За первые шесть месяцев 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем в аналогичный период год назад, сообщает ВОЗ. Общее число заболевших достигло самой высокой отметки с 2006 года.

Ребенок, заболевший корью

Ребенок, заболевший корью

За первые шесть месяцев 2019 года число заболевших корью в мире в три раза превысило уровень прошлого года за аналогичный период. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованного в понедельник, 12 августа.

Согласно экспертам организации, количество заболевших корью в мире непреклонно растет с 2016 года. В первой половине 2019 года число случаев заражения стало самым высоким за последние 13 лет. Миллионы людей по всему миру находятся в зоне риска, предупреждает ВОЗ.

"В ряде стран мира вспышки кори стали серьезным вызовом для национальных систем здравоохранения, многие умерли от этой болезни или стали инвалидами", - говорится в докладе организации.

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Страны с самым высоким уровнем заболевания корью

Самое большое число заболевших корью, по данным ВОЗ, в текущем году было зарегистрировано в Конго, на Мадагаскаре и в Украине. Крупные вспышки этого заболевания были также отмечены в ряде африканских стран, а также в Тайланде, на Филиппинах и в Казахстане.

В европейском регионе за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано около 90 тысяч случаев заболевания кори. Это превысило общее количество случаев заболевания за весь 2018 год (84 462 случая), отмечается в докладе.

При этом в настоящее время вспышки кори происходят не только в государствах с общим низким уровнем вакцинации, но и в странах, где уровень вакцинации является в целом высоким. Кроме прочего, это связано с неравномерным распределением вакцины по стране, а также разным уровнем вакцинации людей различных возрастных групп, отмечают эксперты ВОЗ.

Прививки от кори в Германии

Правительство Германии в июле 2019 года одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады.

Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.

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    Автор: Инга Ваннер


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