Возрождение отрасли: как текстиль из Восточной Германии покоряет мир

В Саксонии, традиционно являвшейся центром текстильной промышленности на востоке Германии, до сих пор заметны следы того потрясения, которое пережили местные предприятия после объединения страны. Не надо далеко ехать, чтобы увидеть брошенные заводы и фабрики, особенно неподалеку от городов Хемниц и Плауэн, где в период ГДР трудились тысячи человек.

После воссоединения Германии на смену плановой экономике на востоке страны практически за ночь пришла система свободного рынка, и многие так и не смогли приспособиться к новым условиям. Это привело к массовым сокращениям в последующие годы: если прежде в саксонской текстильной промышленности было занято около 320 000 человек, то теперь их количество упало до 16 000.

История успеха саксонских текстильщиков

И сейчас многие немцы, живущие в новых федеральных землях, не сомневаются: текстильной промышленности там пришел конец. Но не все так однозначно. Благодаря изобретательности местных предпринимателей и инвестициям с Запада текстильная промышленность в Саксонии все еще жива. И здесь даже появились новые скрытые рыночные чемпионы - или не совсем скрытые.

Заброшенная красильня в Плауэне

"Я бы все же назвал происходящее историей успеха", - говорит глава Объединения работодателей текстильной промышленности Северо-Восточной Германии Йенц Отто (Jenz Otto).

"Конечно, вряд ли какая-либо промышленность на востоке после объединения страны осталась такой же сильной, как и прежде, - добавляет он. - Но сейчас в Саксонии производят 80% всей текстильной продукции Восточной Германии". Все дело в том, что часть предприятий решила отойти от выпуска одежды и сфокусироваться на создании высокотехнологичных материалов, которые, например, используются в салонах автомобилей или в химической промышленности.

Вместо одежды - текстиль для салонов автомобилей

В Хейнсдорфергрунде рядом с автобаном A72 между Плауэном и Хемницем находится головной офис компании C.H. Müller, которая, как утверждает ее руководитель Томас Порст (Thomas Porst), за несколько десятилетий смогла стать лидером европейского рынка по производству материалов для салонов автомобилей. По его словам, 90% продукции фирмы предназначено для автомобильной промышленности. Сейчас этот сектор переживает непростые времена, но Порст настроен оптимистично.

"Это временная угроза, связанная с торговой войной между США и Китаем, с "Брекзитом" и с ростом популярности электромобилей, - замечает он. - Все это приводит к спаду продаж в автопромышленности. Но мы производим материалы для салонов автомобилей, а не транспортные средства, так что нас это затрагивает в меньшей степени, ведь ткани нужны и для салонов электрокаров".

Производственные корпуса фирмы Norafin в Мильденау

Порст убежден: "умный" текстиль с развлекательными и прочими функциями будет играть все большую роль по мере развития беспилотных технологий. Не так давно C.H. Müller открыла производство и в США, построив завод в Грире, Южная Каролина, - буквально рядом с заводом BMW в Спартанберге.

"Мы открыли производство в США, чтобы укрепиться на еще одном большом рынке, - говорит Порст. - Когда-нибудь мы можем начать производство и в Азии, но на данный момент это для нас непосильная задача и в финансовом отношении, и в плане рабочей силы. Сейчас мы по крайней мере представлены на втором по величине авторынке в мире".

Защитная одежда для пожарных по самых высоким стандартам

Еще одна компания из Саксонии, вышедшая на американский рынок, - Norafin. Одновременно она работает и в Германии. Предприятие специализируется на производстве защитных материалов и одежды, которым находят обширное применение. Например, Norafin изготавливает огнестойкую одежду для пожарных и высокотехнологичные фильтры, использующиеся в различных промышленных отраслях.

Norafin специализируется на производстве нетканных материалов и полотен, полученных гидроструйным способом, когда волокна сплетаются под сильным напором воды, а также с использованием иглопробивного оборудования, поясняет глава компании Андре Ланг (Andre Lang).

"Около 30% нашей продукции выпускается в США (Миллс Ривер, Северная Каролина), и этот процент продолжает расти", - добавляет он. По словам Ланга, стандарты безопасности для пожарных в Европе и США очень жесткие, поэтому спрос на продукцию их фирмы весьма высок.

По данным Объединения работодателей текстильной промышленности Северо-Восточной Германии, оборот всей текстильной индустрии ФРГ составляет около 35 миллиардов евро в год. Всего в стране в этой отрасли действуют 1400 предприятий, на которых заняты 135 000 человек. В 2018 году текстильные компании в восточной части Германии произвели товаров на сумму 1,87 млрд евро. Около 44% продукции пошло на экспорт в другие европейские страны или в США.

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