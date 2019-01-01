 Возобновляемые источники обеспечили немцам 40 процентов электроэнергии в 2018 году | Энергетическая политика Германии и Европейского Союза | DW | 03.01.2019

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Энергетика

Возобновляемые источники обеспечили немцам 40 процентов электроэнергии в 2018 году

Благодаря солнечному лету 2018 года Германия установила рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников.

Солнечные батареи в Германии

Солнечные батареи в Германии

Более 40 процентов электроэнергии  в Германии в 2018 году выработано из альтернативных источников. Годом ранее этот показатель составил 38 процентов, а десять лет назад - лишь 16 процентов. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали почти 220 миллиардов кВт/ч за прошедший год.

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Об этом сообщил в четверг, 3 января, Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer. Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3 процента больше эко-электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16 процентов.

В то же время газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. А вот бурый уголь продолжает играть важную роль - из него в 2018 году была выработана почти четверть всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь - единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, является мировым рекордсменом по его добыче.

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    Автор: Максим Филимонов


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