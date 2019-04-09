Возобновляемая энергетика: защита климата и геополитика

На конференции в Берлине Россию и страны ОПЕК предупредили, что их бизнес-модель рухнет, поскольку доля "зеленого" электричества на планете уже через 30 лет может достигнуть 86%.
Для чего человечеству следует развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ)? Многие, особенно среди политически активной западной молодежи, ответят: ради экологии, чистого воздуха и борьбы против изменения глобального климата.
Другие скажут (или добавят): из экономических соображений. Если добыча и транспортировка все более труднодоступных ископаемых энергоносителей будет в перспективе неминуемо дорожать, то себестоимость энергии, полученной благодаря солнцу и ветру, по мере развития технологий будет снижаться, особенно если эти источники в избытке имеются "прямо за порогом".
Хайко Мас: ВИЭ снижают зависимость от поставщиков энергии
Однако развивать возобновляемую энергетику следует и ради достижения геополитических целей. Именно на этом аспекте сделал особый упор министр иностранных дел Германии, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas), открывая в Берлине 9 апреля уже пятую по счету двухдневную международную конференцию Energy Transition Dialogue, посвященную глобальному переходу на ВИЭ.
Главный тезис германского министра, настойчиво повторенный им и в коротком заявлении для прессы, и в статье на сайте МИД ФРГ, состоял в том, что возобновляемая энергетика повышает энергетическую безопасность государств и снижает их зависимость от поставщиков энергоносителей, десятилетиями использовавших их как геополитический инструмент.
Хайко Мас ни разу не упомянул при этом Россию и страны ОПЕК, хотя совершенно очевидно, что он имел в виду именно их. "Инвестиции в возобновляемую энергетику превысили в последние годы капиталовложения в такие ископаемые энергоносители, как нефть и газ. Тем самым экспортеры нефти и природного газа теряют важный инструмент политической власти, который служил им до сих пор рычагом для продвижения своих интересов", - подчеркнул министр.
Нынешние бизнес-модели России и стран ОПЕК рухнут
Впредь использовать энергоносители как средство давления будет все труднее, да и насильственных межгосударственных конфликтов из-за доступа к энергоресурсам будет меньше, убежден глава германского МИДа. Однако у широкого внедрения ВИЭ, указал он, будут не только очевидные положительные, но и серьезные отрицательные геополитические последствия, о которых тоже пора задуматься.
"Что произойдет, к примеру, с теми государствами, которые очень сильно зависят сегодня от доходов от экспорта нефти и газа? Здесь очень быстро могут возрасти риск экономических кризисов и тем самым угроза политической нестабильности. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы дело не дошло до конфликтов, когда рухнут бизнес-модели целых государств", - заявил министр иностранных дел Германии.
Лучшая профилактика, как выразился Хайко Мас, состоит в том, чтобы уже сейчас приступить к крупномасштабным инвестициям в конкурентоспособные ВИЭ. Правительство Германии и немецкий бизнес готовы поддержать другие страны при диверсификации их экономических моделей, отметил глава МИД ФРГ. Конкретные государства он и на этот раз не назвал, но подобные предложения Берлин уже не раз делал России. Однако у нее - другие приоритеты.
Берлин и Санкт-Петербург: две конференции, два вектора развития
Весьма симптоматично, что в те же самые дни, 9-10 апреля, когда в Берлине свыше 50 правительственных делегаций и 2000 участников со всех континентов обсуждали вопросы глобального перехода на ВИЭ, в Санкт-Петербурге на международном форуме "Арктика - территория диалога" речь (во всяком случае - с российской стороны) шла о совершенно другом векторе развития: о все новых проектах по добыче углеводородов на шельфе и континентальной части Арктики и по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Одновременно в германской столице одной из кульминаций конференции стала презентация доклада "Преобразование глобальной энергетической системы. Дорожная карта до 2050 года", ключевым тезисом которого было утверждение, что доля зеленого электричества, производимого главным образом благодаря солнцу и ветру, уже через 30 лет может достигнуть на планете 86%.
Этот документ, краткая версия которого была представлена на шести языках, в том числе на русском, подготовило Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В эту организацию, основанную в 2009 году в Бонне при активном содействии Германии, входят сегодня 160 стран, включая Российскую Федерацию. Ее штаб-квартира находится в нефтегазовом эмирате Абу-Даби (ОАЭ) в строящемся экогороде Масдаре.
Глава IRENA: Переход на ВИЭ экономически оправдан
В документе указывается, что, к примеру, Китай в состоянии увеличить долю возобновляемой энергии в своей электроэнергетике с 7% в 2015 году до 67% в 2050-м, а Европейский Союз - с примерно 17% до более чем 70%. Сопоставимых показателей могли бы добиться Индия и США. Если учесть, что в Германии по итогам 2018 года ВИЭ обеспечивали уже 40% электроэнергии, то такие цели не представляются чрезмерно амбициозными.
Развитие возобновляемой энергетики - это наиболее эффективный и легкодоступный путь сначала остановить рост выбросов СО2 в атмосферу, а затем кардинально снизить их, чтобы обеспечить безопасное климатическое будущее, заверил в Берлине новый генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера. В то же время он подчеркнул, что "переход на возобновляемые источники энергии экономически оправдан".
Так, по подсчетам агентства, в течение следующих 30 лет на планете можно было бы сэкономить до 160 трлн долларов США, избежав энергетических субсидий, затрат на ликвидацию ущерба от последствий изменения климата и расходов на лечение пострадавших от него людей. К тому же развитие ВИЭ будет способствовать росту занятости на планете: в глобальном энергетическом секторе к 2050 году возникнет свыше 11 млн новых рабочих мест.
Можно, конечно, спорить о том, насколько точны все эти прогнозы. В любом случае конференция в Берлине и "Дорожная карта до 2050 года" свидетельствуют о растущих попытках международного политического и экспертного сообщества ускорить разворот мировой энергетики в сторону ВИЭ - из экологических и экономических, но также из геополитических соображений. Так что перед Россией с каждым годом все острее будет вставать вопрос: что делать? Присоединяться к глобальному тренду - или продолжать идти своим особым углеводородным путем?
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