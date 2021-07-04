Воздушно-космические силы (ВКС)

Минобороны РФ заявило о непричастности ВКС к авиаудару в Идлибе

ВКС России непричастны к ударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военные, заявили в Москве. По данным Минобороны РФ, турецкие военные не должны были находиться в районе Бехуна.