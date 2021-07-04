Воздушно-космические силы (ВКС)

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Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
Генсек ООН призвал участников конфликта в Сирии к установлению режима тишины. Постпред Турции предупредил, что Анкара в случае угрозы готова "без колебаний применить силу".
ВКС России непричастны к ударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военные, заявили в Москве. По данным Минобороны РФ, турецкие военные не должны были находиться в районе Бехуна.
В Турции возложили ответственность за авиаудар в Идлибе на ВВС Сирии. В Минобороны РФ говорят, что "позиции боевиков" атаковали ВКС РФ. Наступление отрядов оппозиции на сирийскую армию в Нейрабе отбито.
Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
В рамках второго этапа российско-сербских учений "Славянский щит - 2019" ЗРК будут размещены на территории авиабазы Батайница близ Белграда.
Среди жертв российских бомбардировок почти 2000 - дети. Российская авиация также убила 5500 повстанцев и 5200 джихадистов, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
Провинция Идлиб, считающаяся последним бастионом противников режима президента Сирии Башара Асада, пятый день подряд подвергается бомбардировкам со стороны российских и сирийских вооруженных сил.
Размещенные в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, утверждает бывший главком ВКС, сенатор Бондарев. Он назвал этот шаг ответом на развертывание ПРО США в Румынии.
Обвинив боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании химоружия, Россия разбомбила их позиции в буферной зоне в Идлибе. У 107 жителей Алеппо наблюдаются симптомы удушья.
Президент Турции возложил надежду на урегулирование в Идлибе на предстоящий саммит по Сирии в Тегеране и заявил о важности сотрудничества с РФ.
Перед началом наступления сирийских войск на провинцию Идлиб ВКС России бомбят объекты повстанцев. ООН предупреждает, что наземная операция может привести к гуманитарной катастрофе.
В ходе сирийской операции апробировано более 200 видов вооружений, уничтожено 60 тысяч боевиков, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Сирийские джихадисты сбили самолет российских ВКС, пилот погиб.
Ранее стало известно, что на перехват российских бомбардировщиков с базы в Шотландии сначала поднялись самолеты британских ВВС.
Во время минометного обстрела 31 декабря, по данным газеты, пострадали более десяти российских военнослужащих. Минобороны РФ информацию опровергает.
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