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Воздушно-космические силы (ВКС)

Armenian soldiers patrol a road outside the village of Berdashen on November 27, 2020, at the ceasefire line drawn between Armenia and Azerbaijan after six weeks of fighting over the disputed Nagorno-Karabakh region. (Photo by Karen MINASYAN / AFP)

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих 04.07.2021

Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.
NEW YORK, USA - FEBRUARY 28: United Nations Security Council holds an urgent meeting on the recent escalation in the northwest of Syria in New York, United States on February 28, 2020. Tayfun Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Совбезе ООН потребовали от Москвы прекратить военную операцию в Сирии 29.02.2020

Генсек ООН призвал участников конфликта в Сирии к установлению режима тишины. Постпред Турции предупредил, что Анкара в случае угрозы готова "без колебаний применить силу".
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Минобороны РФ заявило о непричастности ВКС к авиаудару в Идлибе 28.02.2020

ВКС России непричастны к ударам на северо-западе Сирии, в результате которых погибли турецкие военные, заявили в Москве. По данным Минобороны РФ, турецкие военные не должны были находиться в районе Бехуна.
Turkish soldiers fire a missile at Syrian government position in the province of Idlib, Syria, Friday, Feb. 14, 2020. Turkey, backer of Syria's opposition, has been deploying equipment and troops in the region, which is home to more than 3 million people, in an attempt to halt the Syrian military's advances. (AP Photo/Ghaith Alsayed) |

В результате авиаудара в Идлибе погибли турецкие военные 20.02.2020

В Турции возложили ответственность за авиаудар в Идлибе на ВВС Сирии. В Минобороны РФ говорят, что "позиции боевиков" атаковали ВКС РФ. Наступление отрядов оппозиции на сирийскую армию в Нейрабе отбито.

ARCHIV 21.12.2019 *** People gather in the the market in the city of Saraqeb in the Idlib countryside after an air strike by Syrian aircraft on Saturday, Dec. 21, 2019. Airstrikes on a rebel-held town killed several people and wounded more than a dozen in the northwestern province of Idlib, the last remaining rebel stronghold in the war-torn country, opposition activists said. The attack came amid a government offensive in the region. (AP Photo/ Ghaith al-Sayed) |

Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб 08.02.2020

Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Российские ЗРК С-400 впервые задействуют на учениях вне России 24.10.2019

В рамках второго этапа российско-сербских учений "Славянский щит - 2019" ЗРК будут размещены на территории авиабазы Батайница близ Белграда.
A picture taken on May 5, 2019 shows destruction at the entrance of a hospital in the village of Kafr Nabl, south of the jihadist-held Syrian province of Idlib. - Two hospitals in the Syrian province of Idlib, were put out of service by Russian air strikes according to the Syrian Observatory for Human Rights (OSDH). (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Жертвами российских авиарейдов в Сирии стали 8300 мирных жителей 30.09.2019

Среди жертв российских бомбардировок почти 2000 - дети. Российская авиация также убила 5500 повстанцев и 5200 джихадистов, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
This photo provided by the Syrian Civil Defense White Helmets, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows a civil defense worker extinguishing damaged shops after shelling hit a street in the town of Ehssem, southern Idlib, Syria, Friday, May 3, 2019. Syrian state media and activists are reporting a wave of government and Russian airstrikes, including indiscriminate barrel bombs, on the rebel-held enclave in northwestern Syria where a seven-month truce is teetering under a violent escalation. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP) |

Активисты сообщили о сирийских и российских авиаударах в Идлибе 04.05.2019

Провинция Идлиб, считающаяся последним бастионом противников режима президента Сирии Башара Асада, пятый день подряд подвергается бомбардировкам со стороны российских и сирийских вооруженных сил.
January 22-24, 2016. RUSSIA. A Tupolev Tu-22M3 long-range bomber prepares for a combat flight against ISIS targets in Syria. Tu-22M3 bombers have made 18 combat sorties from the territory of the Russian Federation against IS targets near the city of Deir ez-Zor on January 22-24, 2016. Video screen grab. Russian Defence Ministry's Press and Information Department/TASS | (c) picture-alliance/AP/Russian Defence Ministry

Глава комитета Совфеда по обороне заявил о размещении в Крыму "Искандеров" и ТУ-22М3 18.03.2019

Размещенные в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, утверждает бывший главком ВКС, сенатор Бондарев. Он назвал этот шаг ответом на развертывание ПРО США в Румынии.
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows a man receiving oxygen through respirators following a suspected chemical attack on his town of al-Khalidiya, in Aleppo, Syria, Saturday, Nov. 24, 2018. Some 50 civilians were being treated following a suspected poison gas attack by Syrian rebel groups on the government-held Aleppo city in the country's north, according to Syrian state media. (SANA via AP) |

Россия разбомбила в Сирии позиции боевиков за применение хлора 25.11.2018

Обвинив боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании химоружия, Россия разбомбила их позиции в буферной зоне в Идлибе. У 107 жителей Алеппо наблюдаются симптомы удушья.
04.09.2018 A picture taken on September 4, 2018 shows smoke blowing from buildings on fire that were hit by reported Russian air strikes in the rebel-hold town of Muhambal, about 30 kilometres southwest of the city of Idlib. - Russian warplanes battered Syria's rebel-controlled northwestern Idlib province on September 4 for the first time in three weeks, the Syrian Observatory for Human Rights reported, as fears of a government offensive mount. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Эрдоган предостерег от массового кровопролития в Идлибе 05.09.2018

Президент Турции возложил надежду на урегулирование в Идлибе на предстоящий саммит по Сирии в Тегеране и заявил о важности сотрудничества с РФ.

IDLIB, SYRIA - AUGUST 10: Smoke rises after Asad regime forces carried out airstrikes over the tension reduction zone Khan Shaykhun neighborhood of Idlib, Syria on August 10, 2018. Enes Diyab / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ВКС России наносят удары по объектам в провинции Идлиб 04.09.2018

Перед началом наступления сирийских войск на провинцию Идлиб ВКС России бомбят объекты повстанцев. ООН предупреждает, что наземная операция может привести к гуманитарной катастрофе.
ALEPPO, SYRIA - DECEMBER 18, 2016: Military engineers of the Russian Armed Forces International Mine Action Centre clearing eastern Aleppo of mines. Russian Defence Ministry/TASS |

Через Сирию прошли почти 50 тысяч российских солдат 19.02.2018

В ходе сирийской операции апробировано более 200 видов вооружений, уничтожено 60 тысяч боевиков, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
VORONEZH REGION, RUSSIA - JUNE 17, 2017: A Sukhoi Su-25 fighter jet fires from a Gryazev-Shipunov GSh-23 autocannon during a performance at the Aviamix airshow, the opening event for the 2017 Aviadarts military aviation competition, at the Pogonovo range. Sergei Bobylev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS053536 VORONEZH Region Russia June 17 2017 a Sukhoi SU 25 Fighter Jet Fires from a Gryazev GSH 23 autocannon during a Performance AT The Aviamix Airshow The Opening Event for The 2017 Aviadarts Military Aviation Competition AT The Range Sergei Bobylev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS053536

В Сирии сбит российский штурмовик Су-25 03.02.2018

Сирийские джихадисты сбили самолет российских ВКС, пилот погиб.
Tupolev Tu-160 supersonic, variable-sweep wing heavy strategic bomber | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем 15.01.2018

Ранее стало известно, что на перехват российских бомбардировщиков с базы в Шотландии сначала поднялись самолеты британских ВВС.
13.3.2016 *** epa05212821 A handout picture made available by the Russian Defence Ministry shows Russian warplanes and military personnel at the the Syrian Hmeymim airbase, outside Latakia, Syria, 15 March 2016. First group of Russian warplanes left the Hmeymim airbase for permanent location airfields in Russia. Russian President Vladimir Putin ordered the withdrawal of the majority of Russian troops from Syria on March 15. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Copyright: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

"Коммерсант": На авиабазе Хмеймим уничтожены 7 самолетов ВКС РФ 04.01.2018

Во время минометного обстрела 31 декабря, по данным газеты, пострадали более десяти российских военнослужащих. Минобороны РФ информацию опровергает.
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