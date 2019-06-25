Возвращение России в ПАСЕ: волна возмущения в Киеве

Первым в Украине на резолюцию ПАСЕ, фактически давшую российской делегации "зеленый свет" на возвращение в зал заседаний, отреагировало министерство иностранных дел. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство назвало это решение "недопустимой уступкой Российской Федерации, с 2014 года осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы". В свою очередь, премьер Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter квалифицировал резолюцию ПАСЕ как "реванш агрессора и полное пренебрежение нормами международного права".

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о разочаровании решением Ассамблеи, правда, несколько позже. На своей странице в Facebook глава государства отметил, что обсуждал это с лидерами Франции и Германии и выразил сожаление, что Макрон и Меркель его "не услышали и поступили иначе".

Гнев политиков

Опрошенные DW политики с пониманием отнеслись к прекращению участия украинской делегации в текущей сессии ПАСЕ. По мнению заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, "произошел Страсбургский сговор (...), когда Европа сдала собственные ценности и потакала агрессору". Депутат отверг аргументы сторонников резолюции ПАСЕ о необходимости возвращения россиян в зал заседаний для выражения им упреков украинской стороны. "Так уже было в 2014 году, но россияне ушли, требуя возвращения себе права голоса. Теперь они этого добились", - сказал Гончаренко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возвращение россиян в ПАСЕ "провалом внешней дипломатии Украины и фиаско нормандского формата переговоров о достижении мира". Тимошенко возложила ответственность за дальнейшие действия на президента Зеленского и призвала его срочно переговорить по телефону со всеми ключевыми лидерами Европы, чтобы убедить их не поддерживать окончательное подтверждение полномочий российской делегации в ходе решающего голосования в среду, 26 июня.

Депутат Верховной рады Вадим Денисенко считает, что резолюция ПАСЕ свидетельствует о необходимости построения новой системы сдержек и противовесов в отношении России на международной арене.

Критика экспертов

Игорь Тышкевич

Принятая в Страсбурге резолюция не является угрозой для санкционной политики в отношении России, считает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Совет Европы он называет международной организацией, действующей вне санкционных принципов. "То, что мы из этого сделали великую структуру в нашем воображении - вина наших депутатов, которые на этом пиарились", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел Украины при президентстве Виктора Януковича Леонид Кожара называет возвращение россиян в ПАСЕ провалом политики предыдущего президента Петра Порошенко. "Обсуждать проблемы войны и мира в Украине без участия России неэффективно. Поэтому возвращение России в Совет Европы отвечает нашим национальным интересам", - сказал Кожара. Он считает нецелесообразным устроенный делегацией Украины демарш о приостановке участия в заседаниях ПАСЕ.

Противоположного мнения придерживается член правления аналитического центра внешней политики и международной безопасности "Совет внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест. Она расценивает возвращение российской делегации как результат проводимой Москвой кампании международного шантажа. Шелест назвала манипулятивными аргументы о том, что теперь ПАСЕ сможет оказывать давление на присутствующих в зале российских депутатов и помогать простым россиянам в доступе к европейскому правосудию. "Россия демонстрирует все более худшие показатели по выполнению решений ЕСПЧ", - отметила Шелест.

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