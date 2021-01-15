 Возвращение Алексея Навального в Москву - все спецэфиры DW | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2021

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Россия

Возвращение Алексея Навального в Москву - все спецэфиры DW

DW вела в прямом эфире трансляцию о возвращении Алексея Навального в Москву

Встречающие Алексея Навального

Встречающие Алексея Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вместе с супругой Юлией в воскресенье, 17 января, вернулся из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Этот лайнер должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако затем его перенаправили в Шереметьево. При прохождении паспортного контроля Навальный был задержан.

О намерении вернуться в Россию Навальный объявил 13 января. С конца августа 2020 года оппозиционер проходил в Германии лечение от последствий отравления боевым веществом семейства "Новичок".

DW показывает в прямом эфире репортажи о возвращении Алексея Навального в Москву.

Посмотреть их вы можете здесь

Ссылки в интернете

Прямая трансляция DW

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