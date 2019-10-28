Военный суд в Чите арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября застрелил восьмерых и тяжело ранил еще двоих сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщают российские информагентства со ссылкой на помощника судьи.

Против военнослужащеговозбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ - "убийство двух и более лиц". Шамсутдинову грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Жертва обстоятельств

В то же время на сайте Change.org размещены две независимые друг от друга петиции "Свободу Рамилю Шамсутдинову". Одну из них, адресованную главе МВД РФ Виктору Колокольцеву, на момент публикации статьи подписали 4500 человек, другая – в адрес Минобороны РФ – набрала около 750 подписей.

Авторы петиций сходятся во мнении, что причиной трагедии стала дедовщина в армии, об изжитии которой недавно заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "С дедовщиной нужно бороться подчистую. Вся вина лежит на государстве, которое не хочет бороться с беспределом в армии, а также на командирах части, где эта дедовщина процветала. Возбудить дело нужно в отношении офицеров, которые закрывали глаза на этот беспредел и вышестоящее начальство!", - обращается к военному ведомству автор петиции Алексей Михеев. По его мнению, Шамсутдинов действовал в состоянии аффекта, поэтому должен быть "освобожден и реабилитирован".

Причины происшествия скрывают

В воинской части, где произошла трагедия, сейчас работает комиссия Минобороны. Комментируя ЧП 25 октября, пресс-служба военного ведомства заявила, что Шамсутдинов мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, "вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".

Однако тюменское интернет-издание 72.ru опубликовало интервью с бывшим военнослужащим той же части, который расскал, что один из убитых офицеров был известен своими издевательствами над призывниками. Многих он доводил до тяжелого психологического состояния.

В свою очередь газета "Коммерсант" выяснила, что при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.

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