Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо законным президентом

Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва больше не считает Николаса Мадуро законным главой венесуэльского государства. Об этом Сильва заявил в видеообращении в субботу, 26 января.

В интервью информационному агентству AFP Сильва назвал Мадуро "узурпатором" и призвал своих "братьев" в армии Венесуэлы поддержать главу парламента Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны. Кроме того, он настаивает на проведении в стране свободных и честных выборов, подчеркнул дипломат.

Поддержка Гуайдо в духе конституции Венесуэлы

По словам Сильвы, он уже проинформировал свое начальство в Каракасе о намерении поддержать Гуайдо, и это решение "полностью соответствует духу конституции и законам Венесуэлы".

Николас Мадуро официально вступил в должность главы государства 10 января 2019 года, начав свой второй президентский срок. Однако большая часть оппозиции отказалась признавать легитимными результаты президентских выборов, состоявшихся в мае 2018 года.

В среду, 23 января, представляющий оппозицию глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны, после чего США, а также ряд стран Европы и Латинской Америки выразили ему поддержку.

Ультиматум ЕС в адрес Венесуэлы

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что прошедшие в мае в Венесуэле президентские выборы не были "ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия".

От имени Евросоюза она призвала руководство Венесуэлы к срочному проведению "свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы".

В противном случае ЕС оставляет за собой право на рассмотрение вопроса о признании "руководства страны в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы", подчеркнула Могерини.

В ответ на это глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по вопросу Венесуэлы, заявил, что его страна не позволит другим государствам ставить ей ультиматум в плане сроков проведения новых президентских выборов.

Ухудшение дипотношений Венесуэлы и США

Политический кризиса в стране повлиял и на дипломатические отношения Венесуэлы с США. Как сообщает информагентство Reuters в воскресенье, 27 января, представители двух стран договорились понизить ранг своих посольств в столицах на 30 дней до статуса представителей интересов соответствующей страны.

После этого оба государства начали постепенно отзывать дипломатический персонал из своих посольств и консульств.

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