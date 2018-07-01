Военные Мальты заняли захваченное мигрантами судно

Военнослужащие мальтийской армии в четверг, 28 марта, установили контроль над танкером, захваченным нелегальными мигрантами в Средиземном море. На борт корабля высадилось подразделение спецназа. Судно взяло курс на Мальту. "Танкер, его экипаж и мигранты эскортируются военно-морскими силами", - сообщил официальный представитель ВМС этого островного государства.

Танкер Elhiblu, плывущий под флагом островного государства Палау, в среду, 27 марта, подобрал у ливийского берега Средиземного моря группу из 108 мигрантов, пытавшихся добраться до какой-нибудь из стран Евросоюза. Когда мигранты поняли, что капитан возвращает их в Ливию, они захватили судно. В шести морских милях от Триполи танкер внезапно поменял курс и устремился на север, капитан отправил сигнал тревоги.

Согласно заявлению представителей мальтийской армии, танкер направляся именно на этот остров. Мальтийская армия была приведена в боевую готовность, власти страны заявили, что не намерены принимать мигрантов.

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини назвал беженцев в своем Twitter "пиратами" и объявил, что они увидят итальянские берега "только в бинокль".

Только во вторник Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

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