Военные корабли в Ормузском проливе: Лондон - за, Берлин - против

Лондон поддержал инициативу Трампа и для обеспечения безопасности в Ормузском проливе направит туда свои корабли. Берлин, напротив, призывает ЕС к созданию миссии наблюдателей. Кто поддержит эту идею ФРГ?
После ряда инцидентов в Ормузском проливе, который является важнейшим морским путем экспорта нефти из региона Персидского залива, президент США Дональд Трамп намерен защищать торговые суда у берегов Ирана с помощью военных кораблей. С этой целью он создает международную коалицию и ищет партнеров.
Британские военные корабли в Ормузском проливе
Поддержать США, вступив в эту военную коалицию, согласилась Великобритания. Лондон заявил, что сначала отправит в Ормузский пролив два военных корабля. Правительство Великобритании, которая пока еще является страной-членом ЕС, под руководством нового премьера Джонсона тем самым демонстративно переходит на сторону президента Трампа, все больше отворачиваясь от Евросоюза.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб обосновал решение Лондона об участии в военной коалиции необходимостью действовать быстро. Решающим для Великобритании в этом вопросе, по его словам, стало незамедлительное обеспечение гарантий безопасности торговым судам в Ормузском проливе. При этом, в отличие от Вашингтона, Лондон по-прежнему придерживается международного соглашения по иранской ядерной программе. Как подчеркнул Рааб, "мы хотим и дальше вместе с Ираном и международными партнерами работать над тем, чтобы сохранить это соглашение в силе и добиться деэскалации ситуации вокруг Ирана".
Берлин выступает за миссию наблюдателей ЕС в Ормузском проливе
Против инициативы Трампа по созданию военной коалиции выступает правительство Германии. В Берлине считают, что проводимая президентом США политика "максимального давления" на Иран слишком опасна для региона Персидского залива. И.о главы фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) называет решение Великобритании опасным шагом. "Участие британских ВМС в американской миссии Sentinel лишь усугубит и без того крайне напряженную ситуацию в регионе. В атмосфере взаимных угроз, наращивания военного потенциала и паранойи роль европейцев там становится особенно непростой", - сказал Мютцених в интервью DW.
Правительство ФРГ вместо военной коалиции, инициируемой США, настаивает на создании совместной миссии наблюдателей стран Евросоюза, цель которой - предупреждать торговые суда в Ормузском проливе о возможной опасности, передавая капитанам судов соответствующую информацию, но не участвовать в военных операциях.
Правительство в Берлине пытается убедить страны-члены ЕС, в том числе и Великобританию, в необходимости создания европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе. Но чтобы добиться поддержки этой инициативы, Германии потребуется не только время. Многие сомневаются в том, хватит ли у немецких ВМС возможностей и ресурсов для осуществления такой миссии.
Уполномоченный германского парламента по делам бундесвера Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) заявил немецким СМИ, что флот ФРГ еще никогда не был меньше чем сейчас - в настоящее время у Германии нет даже необходимых ей 15 фрегатов.
Что думают в бундестаге о ситуации вокруг Ормузского пролива
Инициативу правительства ФРГ по созданию общеевропейской миссии наблюдателейв Ормузском проливе поддерживают почти все политические партии, представленные в бундестаге. Заместитель главы фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Graff Lambsdorf) считает возможным параллельное проведение в Ормузском проливе обеих миссий - и США, и ЕС. А Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), заместитель главы фракции Левой партии, выступает против участия ФРГ в военной миссии. "Неважно под каким флагом она будет проводиться, наша партия против планов участия солдат бундесвера в военной миссии в Персидском заливе", - заявила Дагделен.
Эксперт по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kisewetter) поддерживает создание европейской миссии наблюдателей. В интервью DW он заявил, что "на кону стоит доверие к Европе; свободная торговля и безопасные транспортные пути являются высшими интересами в политике безопасности".
В свою очередь, гамбургский эксперт по вопросам безопасности Ханс-Георг Эрхарт (Hans-Georg Erhart) считает, что европейцы зависимы от США. В интервью немецкой телерадиокомпании SWR он подчеркнул, что "в конечном итоге эта кажущаяся независимой европейская миссия будет находиться под защитой Соединенных Штатов".
Какую позицию по Ирану занимает Россия
В конфликте вокруг Ирана Россия предпочитает соблюдать дистанцию. Позицию Кремля по этому вопросу озвучил недавно пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков: "Свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе должна обеспечиваться безоговорочно". "Призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию ", - сказал представитель Кремля.
По некоторым данным, Иран готовится провести вместе с Россией военные учения в Индийском океане и Ормузском проливе. Такие заявления звучат со стороны высокопоставленных военных Ирана. Россия пока никак не прокомментировала эти сообщения.
В конце июля РФ представила в том числе и в Совбезе ООН собственную концепцию безопасности в Персидском заливе. Ее основная идея в том, что иностранные государства должны избегать долговременного размещения своих военных сил в этом регионе. В перспективе Россия предлагает создать организацию по безопасности, в которую войдут - кроме стран Персидского залива- Россия, США, Китай, Индия и страны ЕС, которые будут выступать в качестве наблюдателей за ситуацией в регионе.
Между тем президент Ирана Хасан Роухани в телевизионном обращении вновь ужесточил тон, заявив, что "военное противостояние с Ираном станет матерью всех войн". Но, с другой стороны, подчеркнул Роухани, Тегеран по-прежнему готов к диалогу с Вашингтоном, если США снимет с Ирана санкции.
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