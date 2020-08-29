Военного Франции обвинили в госизмене в пользу России

Подполковнику Сухопутных войск Франции, проходившему службу на военной базе НАТО в Италии, предъявлены обвинения в госизмене в пользу России и в передаче российским спецслужбам документов высокой секретности. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Ее слова приводит в воскресенье, 30 августа, радиостанция Europe 1.
Военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию по окончании отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.
"Мы приняли все необходимые меры предосторожности", - подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования. "Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. - Ред.) или нарушение безопасности", - добавила она, не став раскрывать, о материалах какого рода идет речь.
В среду, 19 августа, о высылке российского дипломата, подозреваемого в шпионаже в пользу России, принял МИД Норвегии.
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