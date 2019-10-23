Военная операция Турции: последствия для сирийских курдов (фотогалерея)

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Без воды и света

50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.