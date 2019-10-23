 Военная операция Турции: последствия для сирийских курдов (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Военная операция Турции: последствия для сирийских курдов (фотогалерея)

Военная операция Турции на севере Сирии заставила тысячи курдов покинуть свои дома. Они бежали вглубь страны. Фотограф Карлос Зулутуза встретился и поговорил с курдскими беженцами. Галерея DW.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Первая остановка

    По данным ООН, более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Сирии из-за военной операции Турции, начавшейся 9 октября. Эти люди бегут вглубь страны или же пытаются пересечь границу с Ираком, но удается это не всем. Телль-Тамер - населенный пункт, где сейчас много беженцев из города Рас- эль-Айна.

  • Приграничный город на севере Сирии

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    В городе одни мужчины

    Во многих населенных пунктах в приграничной полосе на севере Сирии остались одни мужчины. Женщины и дети бежали от военных действий. Часть из них направилась в город Эль-Хасака, центр одноименной провинции. "Но условия в Хасаке становятся все хуже, потому что туда постоянно прибывают новые беженцы. Поэтому мы решили остаться здесь, в Дерике", - рассказывает DW Суна, мать троих детей.

  • Плачущий беженец

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    "Мы все потеряли"

    Большинство тех, кто вынужден был бежать в результате военной операции Турции в Сирии, - курды. Этот мужчина рассказывает, что в его родном городе Рас-эль-Айне остались в основном арабы. Он поддерживает связь по телефону со своими бывшими соседями. "Вчера они рассказали, что исламисты разрушили наш дом. Мы все потеряли", - говорит DW этот мужчина.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцы в Телль-Тамере

    Военные действия проходили всего в нескольких километрах от Телль-Тамера. Поэтому многие международные гуманитарные организации покинули его. Но город наполнен беженцами из Рас-эль-Айна и соседних деревень. Они предоставлены сами себе. Оказать им помощь пытаются лишь немногие оставшиеся здесь местные НПО.

  • Гуманитарная помощь для беженцев в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Помощь местных НПО

    Помимо Телль-Тамера, в других близлежащих деревнях также проживают сотни внутренне перемещенных лиц. "Они селятся в пустых домах, многие из них - слишком близко к местам, уже взятым под контроль турецкой армией, или тем районам, где еще находятся боевики "Исламского государства", - рассказал DW координатор одной из местных НПО Хасан Башир.

  • Пожилой беженец в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцам не хватает продовольствия

    Этот арабский мужчина из Рас-эль-Айна ждет своей очереди, чтобы получить продукты, которые раздают беженцам местные НПО. У мужчины большая семья - четыре жены и много детей. Гуманитарная помощь же состоит только из одного пайка на семью.

  • Школа в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Школы стали приютом для беженцев

    Все школы в городах вдоль сирийской границы были закрыты с начала военной операции Турции. В зданиях школ сейчас живут беженцы. Как в этой школе в Телль-Тамере. Тот, кто могли уехать, направились в такие города, как Эль-Хасака, которые находятся южнее. Остальные остаются здесь и приспосабливаются к тяжелым условиям жизни.

  • Ребенок стоит на верху лестницы, женщина поднимается к нему

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Без воды и света

    50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.

  • Больница в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Ситуация в больницах

    Многих раненых в ходе военных действий доставили в больницу в Телль-Тамере. Но здесь лежат и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Двое больных рассказали DW, что должны были пройти химиотерапию в Дамаске до начала военной операции в Турции, но не успели выбраться из города. Нынешняя ситуация не позволяет им туда добраться.

  • Руины церкви Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Жизнь среди руин

    В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Первая остановка

    По данным ООН, более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Сирии из-за военной операции Турции, начавшейся 9 октября. Эти люди бегут вглубь страны или же пытаются пересечь границу с Ираком, но удается это не всем. Телль-Тамер - населенный пункт, где сейчас много беженцев из города Рас- эль-Айна.

  • Приграничный город на севере Сирии

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    В городе одни мужчины

    Во многих населенных пунктах в приграничной полосе на севере Сирии остались одни мужчины. Женщины и дети бежали от военных действий. Часть из них направилась в город Эль-Хасака, центр одноименной провинции. "Но условия в Хасаке становятся все хуже, потому что туда постоянно прибывают новые беженцы. Поэтому мы решили остаться здесь, в Дерике", - рассказывает DW Суна, мать троих детей.

  • Плачущий беженец

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    "Мы все потеряли"

    Большинство тех, кто вынужден был бежать в результате военной операции Турции в Сирии, - курды. Этот мужчина рассказывает, что в его родном городе Рас-эль-Айне остались в основном арабы. Он поддерживает связь по телефону со своими бывшими соседями. "Вчера они рассказали, что исламисты разрушили наш дом. Мы все потеряли", - говорит DW этот мужчина.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцы в Телль-Тамере

    Военные действия проходили всего в нескольких километрах от Телль-Тамера. Поэтому многие международные гуманитарные организации покинули его. Но город наполнен беженцами из Рас-эль-Айна и соседних деревень. Они предоставлены сами себе. Оказать им помощь пытаются лишь немногие оставшиеся здесь местные НПО.

  • Гуманитарная помощь для беженцев в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Помощь местных НПО

    Помимо Телль-Тамера, в других близлежащих деревнях также проживают сотни внутренне перемещенных лиц. "Они селятся в пустых домах, многие из них - слишком близко к местам, уже взятым под контроль турецкой армией, или тем районам, где еще находятся боевики "Исламского государства", - рассказал DW координатор одной из местных НПО Хасан Башир.

  • Пожилой беженец в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцам не хватает продовольствия

    Этот арабский мужчина из Рас-эль-Айна ждет своей очереди, чтобы получить продукты, которые раздают беженцам местные НПО. У мужчины большая семья - четыре жены и много детей. Гуманитарная помощь же состоит только из одного пайка на семью.

  • Школа в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Школы стали приютом для беженцев

    Все школы в городах вдоль сирийской границы были закрыты с начала военной операции Турции. В зданиях школ сейчас живут беженцы. Как в этой школе в Телль-Тамере. Тот, кто могли уехать, направились в такие города, как Эль-Хасака, которые находятся южнее. Остальные остаются здесь и приспосабливаются к тяжелым условиям жизни.

  • Ребенок стоит на верху лестницы, женщина поднимается к нему

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Без воды и света

    50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.

  • Больница в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Ситуация в больницах

    Многих раненых в ходе военных действий доставили в больницу в Телль-Тамере. Но здесь лежат и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Двое больных рассказали DW, что должны были пройти химиотерапию в Дамаске до начала военной операции в Турции, но не успели выбраться из города. Нынешняя ситуация не позволяет им туда добраться.

  • Руины церкви Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Жизнь среди руин

    В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна.

    Автор: Наталья Позднякова


______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegram

Смотрите также:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 02:19

Путин и Сирия: почему турецкое наступление на курдов выгодно Кремлю

Контекст

Комментарий: Военная операция Турции на севере Сирии - на руку ИГ

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)  

Операция Турции в Сирии: Россия балансирует между Дамаском и Анкарой

В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада? (16.10.2019)  

Курды согласились прекратить огонь при соблюдении ряда условий

Соглашение о перемирии должно включать в себя возвращение беженцев в их дома и исключить "демографические перемены в регионе", заявили в "Демократических силах Сирии". (17.10.2019)  

США и Турция договорились о перемирии в Сирии

При долговременном режиме прекращения огня в Сирии Вашингтон намерен снять с Турции санкции, заявил вице-президент США Майкл Пенс в Анкаре. (17.10.2019)  

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Фотограф Карлос Зурутуза побывал на севере Сирии, где идет военная операция Турции. Он говорил с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома, и фотографировал деревни, в которых остались одни мужчины. Галерея DW. (25.10.2019)  

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин и Сирия: почему турецкое наступление на курдов выгодно Кремлю  

Наступление Анкары на сирийских курдов  

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой  

Также по теме

Erdogan und Putin in Sochi

Комментарий: Трамп и Путин дали Эрдогану добро на операцию в Сирии 23.10.2019

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин договорились о продлении прекращения огня на севере Сирии еще на 150 часов. Это выгодно в первую очередь Эрдогану, считает Эркан Арикан.

Syrien IS bekennt sich zu Anschlag mit Autobombe in Kamischli

Комментарий: Военная операция Турции на севере Сирии - на руку ИГ 15.10.2019

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн.

Syrien Türkische Militärpatrouille

Военная операция Турции на севере Сирии: чего опасается Европа 10.10.2019

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Там находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГ, которые могут воспользоваться ситуацией. В чем опасность для Европы?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет  

В Бангладеш за убийство школьницы казнят 16 человек  

В бундестаге отклонили предложения оппозиции об отмене санкций против России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно