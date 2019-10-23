Военная операция Турции: последствия для сирийских курдов (фотогалерея)

Военная операция Турции на севере Сирии заставила тысячи курдов покинуть свои дома. Они бежали вглубь страны. Фотограф Карлос Зулутуза встретился и поговорил с курдскими беженцами. Галерея DW.
"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)
В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада? (16.10.2019)
Соглашение о перемирии должно включать в себя возвращение беженцев в их дома и исключить "демографические перемены в регионе", заявили в "Демократических силах Сирии". (17.10.2019)